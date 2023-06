Come proteggersi dal sole a “15 minuti con...” 

Si parla di come proteggersi dal caldo nella nuova puntata doppia di “15 minuti con…” il talk sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta domani alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari, sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno Laura Atzori, direttrice della Dermatologia del San Giovanni di Dio, e due esperti del Policlinico Duilio Casula: Emilio Vallebona, direttore della Medicina Generale e D’urgenza, e Giovanni Ottonello, direttore della Patologia neonatale e Nido. Con l’arrivo delle alte temperature è importante consumare pasti leggeri, bere tanta acqua evitando bevande alcoliche e caffeina e indossare abiti e cappelli leggeri per proteggersi dal sole ed evitate di uscire nelle ore più calde della giornata. È necessario proteggere la pelle applicando, più volte durante la giornata, un crema protettiva per schermare il corpo dai dannosi raggi Uv che rappresentano la causa primaria di tumori della cute.

