Come proteggere i minorenni dall’adescamento online: dibattito 

Un appuntamento da segnare e al quale partecipare per capire come si può e si deve difendere un minore. Domani alle 17.30 all’Unla infatti “Earth gardeners asp”, Movimento omosessuale sardo e libreria Messaggerie sarde organizzano l'incontro “Famiglia e scuola: come proteggere i minori dall’adescamento sessuale online”, che è anche la seconda tappa oristanese dell'iniziativa “Libri e idee per cambiare”.

All’incontro, condotto dalla giornalista Francesca Arca, partecipano Cristina Obber (scrittrice, giornalista, formatrice esperta di violenza di genere), Pino Tilocca (dirigente dell’istituto superiore “De Castro-Contini”) e Simone Sanna Venerdini (presidente del Movimento omosessuale sardo). «L'incontro partirà dalle riflessioni sugli ultimi due libri di Cristina Obber che, parlando di adescamento sessuale online, faranno riflettere su due degli obiettivi dell’Agenda 2030: uguaglianza di genere e ridurre le disuguaglianze», si legge in una nota dell’Unla.

