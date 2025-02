Come ogni sabato... “Lo Facciamo Per Soldi”  

Torna alle 10 su Radiolina, e lunedì dalle 22 su Videolina, lo show “Lo Facciamo Per Soldi”, con il performer Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. In questa puntata, la 23ª della terza stagione, ospiti in studio il conduttore di Videolina Roberto Betocchi, l’influencer Giulia Innocenti e al telefono il creatore del progetto “Diddygo” Claudio Usala. In collegamento da Dubai l’imprenditore Gabriele Cavicchi. Previsto un intervento del signor Bobore, dopo il mancato intervento ai denti in Romania.