Come ogni sabato “Lo facciamo per soldi” 

Alle 10, come ogni sabato, su Radiolina va in onda “Lo facciamo per soldi” , contenitore con personaggi, interviste e collegamenti, in replica lunedì alle ore 22 su Videolina. Con l’attore e performer Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. In questa puntata, la 24ª della terza stagione, ospiti lo scrittore, musicista e content creator da oltre 200 mila followers Vincenzo Cannova, il radiocronista di Radiolina Lele Casini e il conduttore e social media manager del Gruppo L’Unione Sarda Enzo Asuni.