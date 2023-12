Come nelle migliori regioni 

Una lunga analisi per ripercorrere il 2023, anno eccezionale per lo sport in Sardegna. Il presidente regionale del Coni, Bruno Perra, ha convocato nella sede di Cagliari i giornalisti per il consueto brindisi di fine anno e gli auguri per il 2024 che, come tutti sanno, sarà anche anno olimpico. Ecco gli argomenti che ha trattato.

Ripartenza

Sono arrivato all’inizio del 2021 in piena pandemia e ne ho visto di tutti i colori. Non credevo che la ripartenza sarebbe stata così brillante e il merito è stato di tutti: le federazioni, le associazioni, i dirigenti, gli atleti, i giornalisti. I risultati e i numeri parlano chiaro.

Svolte

Con Sport e Salute è cambiato tanto e ci stiamo adeguando. La riforma dello Sport è qualcosa di epocale, che ha richiesto proroghe perché non eravamo pronti. Il mondo dello sport era spaventato ma sapremo superare anche questa novità. Lo sport insegna a reagire, addirittura a rialzarsi con maggior entusiasmo anche dopo le sconfitte.

Mentalità

In Sardegna eravamo abituati a lamentarci, a cercare spesso scuse. Adesso abbiamo capito che possiamo raggiungere i risultati, sta nascendo nelle federazioni l’ambizione di non accontentarsi, di sognare. Un po’ ciò che devono poter fare i bambini: dobbiamo dar loro la possibilità di crescere in ambienti sani, che li aiutino a crescere anche fisicamente. Impegnarsi per raggiungere un obiettivo è importante per tutti. Oggi io credo che come cultura e pratica sportiva siamo ra le migliori regioni. E siamo un posto dove si può davvero praticare lo sport outdoor al meglio.

Le squadre

Quest’anno gli sport di squadra ci hanno dato grandi soddisfazioni. Dalla promozione del Cagliari alla Supercoppa della Raimond, passando per la semifinale scudetto della Dinamo, per la promozione in A3 di Cus Cagliari e Sarroch che si sono affrontanti in un bellissimo derby che ha portato al palazzetto - la sera del 26 dicembre! - un pubblico numeroso, entusiasta e corretto. Uno spettacolo che non si vedeva da anni. Dimenticherò sicuramente qualcuno, ma abbiamo due squadre in serie A nel baseball, l’hockey è sempre a grande livello, il tennistavolo ha regalato coppe europee.

Gli atleti

I nostri atleti hanno centrato risultati di altissimo livello. Credo che possiamo essere soddisfatti perché tutte le discipline sono in crescita. Dalle arti marziali, come le loro varie sigle, alle altre federazioni che, per quanto piccole, sono la testimonianza di una cultura che si espande.

L’impiantistica

Speriamo che Sassari (il cui palazzetto è in fase di adeguamento) e Cagliari, dove presto sarà costruito un impianto nuovo possano presto ospitare grandi eventi indoor. C’è bisogno dello stadio Sant’Elia e sono contento che si stia trovando l’accordo tra le amministrazioni. Speriamo che sia pronto per ospitare gli europei di calcio che darebbero lustro alla nostra regione. Non dimentichiamo gli interventi che saranno presto realizzati al tennis Club di Monte Urpinu, anche grazie all’interessamento del presidente Binaghi. La Regione ha stanziato 50 milioni che serviranno invece agli impianti degli altri centri. La nostra commissione ha dato 130 pareri (50 tra Sassari e Nuoro, 80 tra Cagliari e Oristano) per garantire che ciò che si fa sia a norma. Contemporaneamente stiano organizzando per il 2024 il monitoraggio degli impianti per creare una banca dati aggiornata.

La politica

Credo che né il Coni né le Federazioni possano lamentarsi per ciò che sta facendo la Regione. Ringrazio per la collaborazione l’assessorato allo Sport, con il quale c’è sintonia anche su idee e riforme, quali l’abolizione dell’albo regionale che era diventato ormai un doppione. Con l’assessorato al Turismo il rapporto è eccezionale. Ciò che è stato fatto in termini di eventi è incredibile, uno sforzo che ha riguardato tutte le discipline e che ci regala una grande opportunità di mostrare ai nostri giovani lo sport dei grandi protagonisti perché sia di ispirazione. Con la Sanità e i Trasporti il rapporto è altrettanto stretto. Spero che chiunque venga continui su questa strada: lo sport non ha colore politico.

I progetti

Quest’anno, con la direzione tecnica del professore Giuseppe Attene, abbiamo seguito tanti progetti, come “Giovani visti” che ha fatto distribuire in otto mesi quasi mille voucher per la pratica sportiva alle famiglie meno abbienti. Un sostegno che non è solo sportivo ma anche umano. Vogliamo aprire uno sportello di assistenza e consulenza (tecnica e legale) sulla riforma dello sport e sull’impiantistica. E poi continuare il rapporto con le scuole, anche se le risorse non ci consentono di rispondere a tutte le richieste. È una nostra iniziativa regionale ma forse dovrebbe partire dal Ministero.

Verso le olimpiadi

Quest’estate ci saranno i Giochi olimpici. Sembra ieri che sono finiti quelli di Tokyo, dove abbiamo avuto il massimo storico di partecipanti sardi. A Parigi puntiamo a confermarci, con atleti nuovi come Sergio Massidda e magari con altri come Luigi Lodde e Nicola Bartolini che avrebbero meritato di esserci già nella scorsa edizione. Le Olimpiadi restano il nostro focus al Coni e crediamo che tanti sardi possano partecipare.

La riconferma

Dopo i Giochi si chiuderà il quadriennio olimpico. Le federazioni, prima, e poi il Coni rinnoveranno le cariche. Mi piacerebbe fare un altro mandato, stavolta senza la pandemia di mezzo, non lo nego. Questa esperienza all’inizio è stata complicata ma mi ha dato enormi soddisfazioni. Se le federazioni hanno apprezzato ciò che ho fatto mi piacerebbe restare per portare a termine tanti progetti avviati e poter migliorare in tutti i settori.

