Come nasce un amore (a Porto Cervo) 

A distanza di tre settimane dal gossip arriva l’ufficialità: Fedez e Giulia Honegger stanno insieme. A fugare ogni dubbio è lo stesso rapper, che attraverso il profilo Instagram conferma la storia d’amore con la giovane stilista milanese postando immagini eloquenti, di baci e abbracci appassionati in Costa Smeralda, completate dalla frase «Non può piovere per sempre». Come se il peggio fosse passato.

In barca a Mortorio

Archiviato il matrimonio con Chiara Ferragni e la tempesta mediatica che si era scatenata intorno alla coppia col Pandoro Gate, e le voci sul flirt con Clara, con cui ha duettato in “Scelte stupide”, Federico Leonardo Lucia può godersi la nuova relazione alla luce del sole. Confermando che la ragazza immortalata a favore di social a metà luglio durante la vacanza a Marina di Pietrasanta, nel nuovo stabilimento balneare del caro amico Leonardo Maria Del Vecchio, e poi paparazzata in barca con lui qualche giorno dopo nelle acque cristalline di Mortorio, nell’arcipelago di La Maddalena, era la donna che gli aveva rubato il cuore.

La villa

Complice la serata del 2 agosto al Twiga di Porto Cervo, l’ex Billionaire acquistato qualche mese fa proprio da Del Vecchio, Fedez è tornato in Sardegna, e ci rimarrà, come ogni estate, per qualche altro giorno nella villa presa in affitto nei pressi della località gallurese. A giudicare dall’ultimo post pubblicato su Instagram, nel quale compaiono il cane Silvio e gli amici del trentacinquenne rapper, i due sono in ottima compagnia. E chissà che stavolta Fedez non abbia davvero voltato pagina, e possa lasciarsi alle spalle un periodo poco felice anche sul piano della salute, che tra il 2022 e il 2024 gli ha giocato brutti scherzi. Curioso che la nuova fidanzata lavori, come l’ex moglie, nel mondo della moda.

In carriera

Lo scorso anno, insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, Giulia ha fondato Ayme, azienda che produce capi di abbigliamento e accessori. Mentre potrebbe non essere un caso che per ufficializzare mediaticamente la storia con la Honegger, più giovane, pare, di una decina di anni, Fedez abbia aspettato che venisse formalizzato il divorzio dalla Ferragni, da cui ha avuto i due figli, Leone, nato nel 2018, e Vittoria, più piccola di 3 anni. Negli ultimi mesi dell’artista meneghino si è parlato più per le presunte relazioni sentimentali che per i successi professionali. Ma tant’è: il cielo sopra la Sardegna è oggi limpido e terso.

