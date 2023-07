Come mi dice sempre mia moglie, finché non se ne accorgono tu vai 

«Vuoi sapere dello spettacolo, dunque… Aspetta, ci vieni? Sarà a Cagliari, ai Giardini Pubblici, oggi alle 21,30 per il Festival Giardini Aperti di Abaco Teatro. S’intitola “Storie sconcertanti”. Rifaccio il mio libro “Storie vere di un mondo immaginario” (Baldini+Castoldi): sei racconti delle Cinque Terre, dove abito, e per ogni paesino ce n’è uno con animaletti dentro. Parla del cinismo dell’uomo che imperversa e non fa prigionieri. Lo spettacolo è un monologo comico, che adesso si chiama stand up, perché comico è un nome vecchio, ma la differenza è la stessa che c’è tra un selfie e un autoscatto. Dentro il libretto c’è una sesta storia in cui uno compra un pesce al mercato e il pesce parla, gli racconta quello che sta succedendo nei mari a causa delle microplastiche. Chi ha fatto la prefazione, Luc Jacquet, premio Oscar per il documentario “La marcia dei pinguini”, mi ha chiesto di dare un’impronta ecologista alla raccolta e io ho aggiunto questa storia.

Credo a tutto

Se credo al cambiamento climatico? Io credo a tutto, ho creduto anche ai vaccini. Tozzi (Mario, il noto geologo), mi ha spiegato che su mille scienziati veri ce ne sono 992 che dicono che c’è il cambiamento climatico, e otto no, che ci sta. Io credo ai 992.

Nello spettacolo dialogo con altri esseri viventi, sono più di vent’anni, forse trenta, che faccio interviste comiche, ho già 66 anni. Ho iniziato con veline e calciatori, poi politici, scrittori, scienziati. Chiamiamola carriera: “Finché non se ne accorgono tu vai“, dice sempre mia moglie. Ci ho appena festeggiato – io, lei annaspa - quarant’anni di matrimonio.

Satira e buona creanza

I decenni di lavoro sono passati velocemente, e mi sono divertito da matto. Satira graffiante? Il mio è cazzeggio, lo faccio fin da quando ero piccolo, adesso gli do un tono più onorevole. Di solito ci divertiamo in due. Come con Margherita Hack, l’astrofisica, che rideva come una pazza. A volte è successo che pensavo di mettere in mezzo persone come Giorgia Meloni o Daniela Santanchè, e invece hanno utilizzato molto meglio loro che alcuni di sinistra, più rigidi, l’idea dello scherzo. Se chi hai davanti ha il senso dell’umorismo, il giochino è divertente. In fondo la gente ride sempre delle stesse cose, bisogna avere la buona creanza di non essere maleducato. Chi fa satira è giusto che dica le cose più atroci del mondo, però deve far ridere. Ogni volta che vengo in Sardegna finisco male nel senso che non vado a letto prima delle tre, devo nascondere la mia parte vegana, e non posso dire di no perché i miei amici sardi si offendono. La prima volta ci sono venuto a 18 anni, con l’Alisarda e un sacco a pelo. In questi vent’anni ho fatto televisione, teatro, cinema, scritto vari libri. Ho lavorato con Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Maurizio Costanzo, Serena Dandini. Io sto a Costanzo come Paolo Brosio sta a Međugorje. Cosa farò i prossimi vent’anni? Mi mancano le cose fatte seriamente, finora ho fatto male in breve tempo.

Puoi fare un cenno al fatto che su Instagram posto le foto più belle del mondo perché mi sono scoperto fotografo?»

RIPRODUZIONE RISERVATA