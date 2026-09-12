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13 settembre 2026 alle 01:26

Come in Eurolega: Hapoel-Bayern al City of Cagliari  

Battuti ieri in semifinale la Maxima Roma e l’Asvel 

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Sarà Hapoel Tel Aviv- Bayern Monaco la finale del sedicesimo “City of Cagliari”. Ieri, nelle due semifinali, gli israeliani hanno superato per 80-78 la Maxima Roma, mentre i tedeschi hanno avuto la meglio sui francesi dell’Asvel Villeurbanne per 81-72.
Una sfida d’Eurolega a beneficio del pubblico cagliaritano, che si spera possa rispondere meglio di quanto fatto ieri, quando solo poche centinaia di tifosi hanno occupato gli spalti del PalaPirastu. Una cornice che non ha reso giustizia alla macchina organizzativa messa in piedi dalla Federbasket regionale, capace di alzare l’asticella portando a Cagliari campioni di spicco del panorama europeo e di attirare anche la presenza nel parterre del presidente di Legabasket, Maurizio Gherardini. A pesare, forse, è stata la manifestazione di sostegno alla Palestina organizzata prima dell’impegno dell’Hapoel, con la Polizia in assetto antisommossa a presidiare la parte alta di via Rockefeller e un accesso al palazzetto inevitabilmente più complicato. O, più semplicemente, si è fatta sentire l’assenza di una squadra locale in grado di fare da richiamo. In ogni caso, l’appuntamento è rinnovato per questa sera: alle 18 la finale per il terzo posto, a seguire (20.30) quella che assegnerà il trofeo. Tutto in diretta anche su Videolina, con il commento di Andrea Sechi e Antonello Restivo.

Le due semifinali
Una partita vera per intensità e ritmo. La prima semifinale del torneo tra la neonata Maxima Roma di coach Cotelli e l’Hapoel Tel Aviv (privo della stella Vasiljie Micic) ha quasi sempre vissuto sul filo dell’equilibrio. Il quintetto di Itoudis è partito col turbo (+11 alla prima sirena), i capitolini hanno ricucito il gap alla pausa lunga per poi impattare a 50 nel terzo periodo. Il finale punto a punto lo hanno deciso due tiri liberi dell’ex milanese Zach LeDay a 14 secondi dalla sirena, mentre la Maxima non è riuscita a capitalizzare l’ultimo tentativo con John Brown (80-78). In cima al tabellino, per gli israeliani, Wainright (14), Blakeney (10) e Oturu (10), mentre per Roma non sono bastati i 13 di Brynton Lemar.
Dal punto di vista dello spettacolo è stato più divertente il secondo confronto tra l’Asvel Villeurbanne, guidato in panchina dalla leggenda Nba Tony Parker, e il Bayern Monaco. Dopo un primo tempo caratterizzato da botta e risposta, l’Asvel ha allungato con l’ex Spurs Patty Mills, ispiratore del un break di 24-14 nel terzo quarto. Nell’ultimo, però, i tedeschi hanno preso nuovamente il sopravvento guidati da Norris (14 punti) e Voigtmann (10).

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