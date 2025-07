Come i fiori, la salute mentale in un docufilm 

Non si parla abbastanza di salute mentale. Anzi lo si fa troppo poco. Di salute mentale si deve parlare. Lo fa con tanta delicatezza, Luca Schirru, nel suo ultimo docufilm “Come i fiori”, che sarà proiettato oggi a Bari Sardo. Una serie di interviste dove chi ha vissuto o vive il disagio, la depressione, si racconta e si apre con coraggio. Se si ammala il cervello. Se si ammala il cuore. Perché non si deve ammalare il cervello?

Non è la prima volta che Schirru con la sua associazione “Viva la vida” affronta temi sociali. «È un lavoro a cui tengo molto, davvero, che sentivo di dover fare da tempo ma non riuscivo a trovare la quadra - spiega Luca Schirru -. Perché è difficile parlarne, un tema che ho conosciuto da vicino in famiglia, ma mi rendo conto che dove mi giro e rigiro ci sono molte persone che ne soffrono. Abbiamo organizzato una serata per dirci che il giudizio affrettato sugli altri non serve a niente, per guardarci in faccia e raccontarci senza vergogna che la vita propone momenti difficili a tutti ma che con l'aiuto nostro e degli altri possiamo star meglio. Con un sorriso, con una pacca sulla spalla, con un consiglio, con la terapia».

Il docufilm di Luca Schirru sarà proiettato questa sera, alle 21, a Bari Sardo. Le interviste sono a cura di Luca Schirru, le riprese di Daniele Lai, musica dal vivo Youssef Quintet.

RIPRODUZIONE RISERVATA