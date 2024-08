«Come ha potuto farlo? Non perdonerò mio fratello» 

Il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Rosanna Pilloni dentro un congelatore a pozzetto, Sarroch è un paese sotto shock. Inutile suonare al civico 2 di via Piemonte dove la 78enne viveva con il figlio Sandro Mallus, denunciato per occultamente di cadavere e per aver continuato a godere della pensione di 500 euro al mese della madre nonostante la donna fosse morta chissà da quanto: l’unico segno di vita all’interno dell’abitazione a due piani è il guaito di un cagnolino, per il resto è silenzio totale.

Rosanna Pilloni si era separata anni fa dal marito Franco Mallus e viveva con quel figlio che dopo il decesso l’ha nascosta al mondo anziché darle una degna sepoltura.

In Irlanda

C’è un altro figlio, si chiama Andrea e vive in Irlanda: il suo passato, come quello del fratello Sandro, è segnato dalla droga ma dopo il carcere e la comunità Andrea ha saputo riscattarsi. «Non sentivo mia madre, credo, dal 2019», racconta: «Le avevo inviato diverse lettere dal carcere ma non ho mai ricevuto risposta. Nel 2021, quando ho deciso di disintossicarmi, i responsabili della comunità di Iglesias erano addirittura andati a casa sua per avere dei documenti ma nessuno ha mai aperto loro la porta. Sapere che il suo corpo è rimasto congelato per anni mi riempie di tristezza: quale figlio farebbe una cosa del genere a sua madre? Non perdonerò mai mio fratello per quello che ha fatto. Spero solo che mamma sia morta davvero per cause naturali». Più duri i toni in un post sulla sua pagina Facebook: «Se lo avessi saputo prima lo avrei ammazzato con le mie mani».

Nel vicinato e al bar

Nel vicinato nessuno riesce a dire con certezza quando avesse incontrato Rosanna Pilloni l’ultima volta, qualcuno dice addirittura prima del lockdown imposto dal Covid, oltre due anni fa, mentre si recava alle Poste a braccetto col figlio Sandro. In molti però sono convinti di una cosa: nonostante i suoi piccoli precedenti e un passato segnato dalla droga, Sandro Mallus non avrebbe mai ucciso sua madre, ma sarà l’autopsia prevista per domani a chiarire come e quando è morta veramente la donna ritrovata nel congelatore.

Nel bar di via Al mare Sandro Mallus è di casa: tutte le mattine, fino a qualche giorno fa, lo si poteva vedere al tavolino, intento a chiacchierare con gli altri clienti e con il gestore del locale, Luciano Dessì: «Questa notizia – dice quest’ultimo – mi ha scioccato. Non riesco ancora a crederci. Sandro era qui anche martedì: abbiamo parlato e alle 13 è andato via. Mai un problema con gli altri clienti o un conto non pagato, è sempre stato un ragazzo tranquillo. Mi spiace tanto per sua madre ma anche per lui: forse ha agito per disperazione».

La spesa? Per due

Nel market di fronte alle Poste Rosanna Pilloni non si vedeva da anni. La donna combatteva con una depressione e di casa non usciva mai. Suo figlio invece è un cliente abituale. «Quando gli domandavo come stesse sua madre – racconta una delle titolari, Rosa Tatti – mi rispondeva “Sempre bene”. Lui comprava da mangiare per sé e per lei: non ho mai notato nulla di strano. Al di là di quello che è accaduto in quella casa, questa è una storia molto triste».

«Non la nominava più»

Accanto al market c’è una rivendita di tabacchi. Il titolare, Mauro Mura, sino all’altro giorno chiacchierava con Sandro Mallus almeno per mezz’ora tutte le mattine: «L’ho sempre trovato molto tranquillo», giura. «Mai una discussione con nessuno, niente faceva pensare che nascondesse un segreto così grande. Da qualche anno, dopo aver comprato le sigarette, ogni mattina si ferma a parlare fuori dal negozio: discutiamo del più e del meno, a volte gli chiedo di fare qualche piccola commissione. Un tempo parlava della madre, poi non l’ha più nominata».

