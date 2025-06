“Come gocce d’acqua” non riesce a centrare il risultato finale Buona la prova di Sara Silvestro  

Il contrasto fra amore e assenza, scandito dai rapporti tra genitori e figli, è al centro di “Come gocce d’acqua”, ultimo film di Stefano Chiantini affiancato da interpreti navigati come Edoardo Pesce e Barbara Chichiarelli, oltre a una giovane protagonista dal talento già evidente e promettente per il futuro.

Mentre coltiva la passione per il nuoto, Jenny fatica a mantenere un rapporto col padre Alvaro, che ha abbandonato la famiglia molti anni prima. Nel tempo programmato da passare insieme, si ricostruisce a poco a poco un fragile legame di fiducia; tuttavia, un improvviso malore di Alvaro costringerà Jenny ad assumersi responsabilità inaspettate.

La condivisione forzata dello spazio domestico e la gestione delle complicazioni di salute faranno anche emergere alcune vicende personali che il silenzio e la distanza avevano a lungo tenuto sepolte.

Di fronte a uno spunto narrativo sempre attuale e ricco di potenziale, dispiace constatare un risultato che sembra mancare il bersaglio. A una regia che appare svogliata e incapace di valorizzare le performance attoriali, si associa una scrittura debole nel rendere credibili le situazioni, così come nel dare respiro e profondità al contesto e ai personaggi. Anche lo svolgimento della trama procede a tentoni, arrancando perfino nei momenti decisivi per lo sviluppo. L’esordiente Sara Silvestro sostiene al meglio delle sue possibilità il quadro complessivo, che però - come detto - non riesce a valorizzarla come meriterebbe.

Il film, pertanto, non soddisfa appieno le aspettative, lasciando piuttosto il rammarico per ciò che avrebbe potuto essere, a partire da basi promettenti. (g. s.)