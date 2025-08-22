Come fronteggiare l’avanzata del granchio blu 

L'avanzata sempre più minacciosa del granchio blu sta modificando l'ecosistema marino e l'economia della pesca lungo le coste sarde. Non fanno eccezione quelle ogliastrine. Lo sanno bene i pescatori. Una delle conseguenze del cambiamento climatico. Di sfide e opportunità di adattamento per le comunità insulari, si parlerà nella tavola rotonda prevista martedì alle 18. 30, in Comune, nell’ambito del progetto europeo - in collaborazione con i Paesi Baschi - Maia (Maximising Impact and Accessibility of European Climate Research), finanziato dall'Ue all’interno dei programmi Horizon Europe e Horizon 2020 e coordinato dal Basque Centre for Climate Change. L’evento è pensato per promuovere il dialogo tra cittadini, istituzioni, esperti e pescatori sulle opportunità derivanti dal cambiamento climatico, e nello specifico, dell'avanzata del granchio blu.

Interverrà il consigliere con delega all'ambiente Riccardo Falchi che focalizzerà il suo discorso sulle “Azioni locali per un territorio più resiliente”, presenteranno il progetto Maia, Pilar Pascual e Laia Palau, di comunicazione scientifica e fake news parlerà la coordinatrice del progetto Livia Paretti, di innovazione e strategie l'esperto della Ras Nicola Pinna, "la voce del territorio: pescatori in prima linea" Donatella Contu vice presidente Coop. Pescatori. Modera il giornalista Roberto Secci. Il 27 agosto alle 18.30, in biblioteca, sarà inaugurata la mostra itinerante europea “I motori del cambiamento. La risposta climatica che costruiamo insieme”. Un'esposizione che unisce scienza, arte ed educazione per esplorare le grandi sfide climatiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA