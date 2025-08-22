VaiOnline
Tortolì.
23 agosto 2025 alle 00:23

Come fronteggiare l’avanzata del granchio blu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'avanzata sempre più minacciosa del granchio blu sta modificando l'ecosistema marino e l'economia della pesca lungo le coste sarde. Non fanno eccezione quelle ogliastrine. Lo sanno bene i pescatori. Una delle conseguenze del cambiamento climatico. Di sfide e opportunità di adattamento per le comunità insulari, si parlerà nella tavola rotonda prevista martedì alle 18. 30, in Comune, nell’ambito del progetto europeo - in collaborazione con i Paesi Baschi - Maia (Maximising Impact and Accessibility of European Climate Research), finanziato dall'Ue all’interno dei programmi Horizon Europe e Horizon 2020 e coordinato dal Basque Centre for Climate Change. L’evento è pensato per promuovere il dialogo tra cittadini, istituzioni, esperti e pescatori sulle opportunità derivanti dal cambiamento climatico, e nello specifico, dell'avanzata del granchio blu.

Interverrà il consigliere con delega all'ambiente Riccardo Falchi che focalizzerà il suo discorso sulle “Azioni locali per un territorio più resiliente”, presenteranno il progetto Maia, Pilar Pascual e Laia Palau, di comunicazione scientifica e fake news parlerà la coordinatrice del progetto Livia Paretti, di innovazione e strategie l'esperto della Ras Nicola Pinna, "la voce del territorio: pescatori in prima linea" Donatella Contu vice presidente Coop. Pescatori. Modera il giornalista Roberto Secci. Il 27 agosto alle 18.30, in biblioteca, sarà inaugurata la mostra itinerante europea “I motori del cambiamento. La risposta climatica che costruiamo insieme”. Un'esposizione che unisce scienza, arte ed educazione per esplorare le grandi sfide climatiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras