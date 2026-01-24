«Come festeggerò? Con calma, in famiglia» 

L’uomo più chiacchierato del mercato. Le porte della Nazionale, quella con la N maiuscola, che si stanno spalancando. Una serie di partite che assomiglia a un filo di perle rarissime. Palestra sta rivoluzionando il concetto di difensore laterale, perché gioca in due ruoli – difensore e attaccante – su un binario lungo centro metri. Ieri sera a Firenze, in diretta nazionale, la consacrazione con il primo gol in Serie A. Preceduto dal cross perfetto, un drone partito dal suo piede destro (lui che naturalmente è un mancino) e planato sulla testa dell’altro under d’oro, Kilicsoy. Un apporto maggiore a una vittoria così pesante è praticamente impossibile.

L’ex atalantino resta in equilibrio: «Il primo gol lo aspettavo da molto, non è che non ci dormissi la notte però lavoravo per questo», sottolinea a fine gara con il braccio sulle spalle di Gaetano, davanti alla telecamera di Dazn, «merito da condividere fra me, i compagni, il mister, tutti noi: è una grande vittoria che premia il nostro lavoro quotidiano che portiamo avanti dal primo giorno».

Calciomercato

Siti, tv e giornali lo collocano fra i più richiesti alla prossima finestra di mercato, quella estiva. L’Atalanta lo riporterà a casa, poi si aprirà l’asta, se non si è magari già chiusa in qualche hotel milanese o londinese. «Le voci su di me? È inevitabile sentirle e ascoltarle, so bene che tutto può cambiare in un attimo, in positivo e in negativo, ma rimango concentrato sugli obiettivi di squadra». Una risposta che fa capire meglio che ragazzo sia questo Marco Palestra, classe (gigantesca) 2005, calciatore fisico e tecnico, dotato di un’intelligenza rara negli spostamenti e nei tempi difensivi anche a questo livello. I meriti: «Se la squadra fa bene, se io e i compagni facciamo le cose giuste poi arrivano soddisfazioni come quella di oggi».

Dopo aver “matato” la Juve, il Cagliari mette le mani sulla classifica sbancando Firenze, sua la rete dello 0-2 su apertura straordinaria di Esposito: «Come festeggerò? Con calma e serenità, c’è un giorno di riposo, starò con famiglia e amici che mi vogliono bene, anche coi miei nonni, ecco vivrò così queste ore post-gol e vittoria». La famiglia al centro del villaggio, il Cagliari oggi è casa sua ma domani, questo laterale di Buccinasco, profondo nord alle porte di Milano, diventerà una star. Forse lo è già.

