La musica come incontro di anime, un dialogo d’amore tra l’artista e il suo pubblico. Reduce dal suggestivo silent-concert nella millenaria Grotta di Nettuno, «un luogo spettacolare», dice, privilegio per pochi, circa 150 spettatori, Diodato ieri sera è tornato a cantare ad Alghero, questa volta nel cuore centro storico, tra i palazzi antichi che incastonano il palco de Lo Quarter. «Com’è facile innamorarsi della Sardegna!». Ed è stata subito poesia. E se la special night nel complesso carsico aveva lasciato tutti senza fiato (con Rodrigo d’Erasmo al violino), anche per i 700 accorsi al concerto cittadino è stata una notte magica. Sold out lo spazio del piccolo quartiere di San Michele, con un pubblico di tutte le età nell’ambito della ventiseiesima edizione del Festival Abbabula, per un contesto altrettanto intimo e raccolto, ma di più semplice accesso e, soprattutto, con la band al completo.

Al di là delle transenne, sardi e turisti, affacciati con gli smartphone per rubare uno scatto o dei brevi video da postare sui social, oppure seduti ai tavolini dei bar, per un aperitivo con concerto, che ha preso linfa dall’ultimo album pubblicato ad aprile dall’artista di Aosta: “Ho acceso un fuoco”. Il disco racchiude i più grandi successi di Diodato con un arrangiamento inedito. Spazio anche alla cover di “Amore che vieni, amore che vai” con una potenza vocale da brividi. E una dedica speciale: «Mi riporta alla mente una mia fidanzatina di Buddusò». Seduti nelle poltroncine gli spettatori hanno cantato, emozionati. Come Antonio Marras. Lo stilista, tra il pubblico, applaude felice.

