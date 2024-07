Com’è ecosostenibile la cucina sarda! 

«Avanzi? Nella cucina sarda non esistevano. Ogni pietanza aveva un senso, direi un ciclo di vita».

Se questo è l’attacco, non comincia affatto bene la conversazione con Giovanni Fancello. L’occasione è l’appuntamento di apertura di Appetitosamente, il festival del gusto di Siddi. Ieri la prima giornata (si conclude oggi) che in cartellone aveva, tra gli altri, un appuntamento in tema di “Avanzi? L’arte di mangiar bene recuperando i cibi in cucina”. Nel loggiato di Casa Pau, relatore, assieme alla cuoca Chiara Cogotti, appunto Giovanni Fancello, studioso di storia della gastronomia e scrittore di molti libri (l’ultimo “Grazia Deledda e il cibo”) che non sopporta neppure il suono della parola “avanzi”. «Un concetto che nella cucina sarda non esisteva».

Già, ma piatti come la zuppa gallurese non sono nati forse dall’esigenza di recuperare il pane raffermo?

«Tutti i paesi della Sardegna hanno una tradizione di zuppe fatte col pane: pensiamo a piatti come su mazzamurru, sa suppa cotta, o il pane frattau. Quest’ultimo in Barbagia si faceva con le briciole del carasau...».

Avanzi.

«Era il ciclo del pane. Il concetto di avanzo è nato con la cucina borghese del Novecento. E l’unico testo che abbiamo è il ricettario firmato da un amico di Pellegrino Artusi, Olindo Guerrini, dal titolo “L’arte di utilizzare gli avanzi della mensa”, del 1918. I poveri, però, non avevano questo problema: non esisteva la possibilità dello spreco».

Cos’è cambiato oggi? Secondo i dati dell’Osservatorio Waste Watcher, solo in Italia lo spreco alimentare vale 15 miliardi di euro all’anno.

«E tanta gente muore di fame. Intanto succede che magari mangiamo giapponese senza conoscere niente di quella tradizione. Dovremmo tornare alla semplicità delle preparazioni, pochi ingredienti del luogo e della stagione. È ciò che ci insegna la cucina sarda, prendiamo la cassola... ».

Prego.

«Chi abitava in campagna la preparava con le verdure; era invece a base di pesce nei paesi di mare; di carne se invece si disponeva di selvaggina. Difficile che ne avanzasse, ma quando la si riscaldava era ancora più buona».

A parte la frutta, oggi uno dei cibi più sprecati è il pane.

«Diventa duro in giornata, anche perché, per accelerarne la preparazione si usa il lievito di birra. Un tempo invece, col lievito madre, durava anche venti giorni. Grazia Deledda ci racconta che il pane d’orzo arrivava fino a tre mesi».

Come possiamo riutilizzare il pane raffermo?

«Facciamo il pani indorau . Passato nel latte, nell’uovo sbattuto e lo friggiamo».

