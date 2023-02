Come è nato il delitto di Cagliari: Sardu ha aperto la porta all’assassino 

È venerdì 17 febbraio, primo pomeriggio. Un uomo bussa alla porta dell’appartamento di Venerato Sardu, al pianoterra di via Ogliastra 21, a Cagliari. Il pensionato si alza dal letto: ha in mano il telefono cellulare. Percorre l’andito e apre. Conosce l’individuo. Subito dopo succede qualcosa. I due, tra il corridoio e la cucina, finiscono a terra. Sardu viene colpito alla testa ripetutamente con qualcosa di molto pesante: forse una grossa tenaglia e un martello. Quando il 75enne non si muove più, l’altra persona vaga nelle stanze. Rovista nei cassetti e negli armadi in cerca di qualcosa. Poi esce dall’appartamento lasciandosi alle spalle il corpo senza vita dell’anziano. Le telecamere presenti nell’abitazione della vittima hanno ripreso i diversi momenti dell’omicidio. E per gli inquirenti non ci sarebbe alcun dubbio: ad uccidere Sardu è stato Fabrizio Congiu, il mendicante 52enne che vive in affitto in una stanza al terzo piano della palazzina di proprietà dell’anziano.

Nessuna risposta

Con il passare dei giorni emergono così nuovi dettagli sull’omicidio avvenuto venerdì scorso. Anche se l’indagato, finito in carcere, ieri mattina ha scelto la via del silenzio. Difeso dall’avvocato Stefano Pisano, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice Giuseppe Pintori che ha poi convalidato il fermo. Congiu è rimasto in carcere. È sembrato tranquillo, quasi stupito e sorpreso di trovarsi in una cella nel penitenziario di Uta. Il legale vuole aspettare qualche giorno per parlare con lui e sentire la sua versione su quanto accaduto. Per ora dunque c’è la ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale e della compagnia di Cagliari, nelle indagini coordinati dal pm Andrea Massidda. E per gli inquirenti la persona immortalata dalle telecamere di sicurezza presenti nell’abitazione della vittima, ma anche nel pianerottolo e all’esterno, è senza ombra di dubbio Congiu.

Il buco

Dal momento dell’omicidio alla scoperta del corpo senza vita dell’uomo trascorrono diverse ore. Perché sono da poco passate le 20 di venerdì quando una figlia di Sardu, non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, chiama i vigili del fuoco. La porta dell’appartamento viene buttata giù: il 75enne è a terra in un lago di sangue con la testa fracassata. Basta poco per risalire ai possibili sospettati. Due inquilini con cui l’anziano aveva avuto dei problemi legati al pagamento dell’affitto. Uno è subito risultato estraneo. L’altro non si trova. È Congiu, proprio l’uomo che verrà riconosciuto nelle immagini del sistema di videosorveglianza. Quando i carabinieri lo trovano, nelle vicinanze della palazzina sempre nel quartiere di Is Mirrionis, ha un abbigliamento diverso da quello indossato – secondo le accuse – durante l’aggressione finita nel sangue. Si sarebbe dunque cambiato. I carabinieri sequestrano nella sua stanza alcuni oggetti che potrebbero essere l’arma o le armi del delitto. E non si è capito se dall’appartamento della vittima sia sparito qualcosa: soldi od oggetti di valore. Il movente più probabile resta quello legato agli affitti non pagati da Congiu e lo sfratto ricevuto tre giorni prima. Il mendicante e il suo cagnolino avrebbero dovuto lasciare la stanza entro il 7 marzo.