«Come è morta mia madre?» Prima l’esposto, poi l’autopsia 

Sarà l’autopsia, eseguita lunedì scorso, a chiarire le cause della morte di Giovanna Farci, 75enne di Dolianova deceduta il 29 settembre al Policlinico di Monserrato dopo una degenza di 8 mesi. Accertamenti chiesti dai familiari che hanno presentato un esposto in Procura. «Mia madre godeva di ottima salute e non assumeva farmaci – precisa il figlio Francesco Casu – vogliamo capire perché è morta dopo essere entrata in ospedale per una semplice frattura del femore».

Un calvario iniziato il 14 febbraio scorso con il ricovero nel reparto di Ortopedia del Policlinico. Dopo 4 giorni il primo allarme: «Mia madre ha iniziato a vomitare sangue, a detta dei sanitari per un’ulcera gastroduodenale, è stata operata d’urgenza e trasferita nel reparto di rianimazione dove è rimasta per quasi due mesi. Al Policlinico è rimasta fino al 22 giugno subendo diversi interventi chirurgici».

In quella data, Giovanna Farci è stata trasferita alla clinica San Salvatore di Cagliari per la fisioterapia. Una degenza durata poco più di un mese, interrotta il 14 agosto per un nuovo ricovero al Policlinico a causa di una tumefazione dell’addome. In ospedale, dove ha contratto il Covid , è rimasta per un altro mese prima di essere dimessa il 26 settembre per riprendere la riabilitazione. Una degenza di poche ore prima di far ritorno al Policlinico per una crisi respiratoria. Tre giorni dopo è morta. Ieri a Dolianova i funerali: «Ora mamma ha finalmente trovato la pace». (c. z.)

