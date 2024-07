«Com’è disinibita la mia Enola Gaynor!» 

Lavora in ristorante, servendo ai tavoli pizze margherite e quattro stagioni, perché disegnare, dice, difficilmente produce reddito. Eppure l’artista algherese Joachim Tilloca vive respirando fumetto puro, con abnegazione e amore incondizionato.

Nato ad Alghero nel 1973 («L’anno in cui è morto Picasso», sottolinea lui, «sarà un segno?), Joachim, come tanti bambini, prima ancora di saper leggere e scrivere prende in mano la matita da disegno per non lasciarla più. Con il papà serigrafo è stato naturale per lui avere dimestichezza con gli strumenti di stampa, tra camere oscure e tavoli luminosi. Con Federico Memola realizza i volumi Jonathan Steele: Noir, Rouge e Blanc per i tipi di KappaLab. È anche autore di Subjective Value, uno dei 50 episodi di Rusty Dogs, serie scritta da Emiliano Longobardi. A 50 anni arriva il successo. Igort, pseudonimo di Igor Tuveri, uno dei grandi maestri del fumetto d’autore, lo accoglie nella sua scuderia.

Dopo l’esordio folgorante con “Lime”, Joachim Tilloca torna in libreria con il nuovissimo e travolgente “Che fine ha fatto Enola Gaynor?” appena pubblicato dalle edizioni Oblomov.

Disinibita, irriverente, sfrontata. Enola Gaynor è un’artista di successo che si prepara a una ennesima esposizione dei suoi lavori in galleria. Attesa per le firme delle stampe, però, scompare improvvisamente. Chi l’ha rapita? Un altro intricatissimo caso per Jack Plant, l’antieroe squinternato già presente in “Lime”.

Questa sera ad Alghero Joachim Tilloca sarà ospite del festival “Dall’altra parte del mare”, nello spazio esterno della libreria Cyrano, alle 21.15 e a dialogare con lui ci sarà Emiliano Longobardi.

Spazia dal genere noir alla metanarrazione, ma se dovesse definire il suo stile?

«Un fumetto intriso di tutto ciò che ho letto e che ancora leggo. Del vecchio e del nuovo. Sono molto contento di quello che faccio e soddisfatto quando prendo in mano un mio lavoro finito».

Per disegnare i suoi personaggi si ispira a persone che incontra nella vita reale ?

«Non necessariamente. Parto sempre da me. Uso delle figure iconiche del fumetto classico: l’eroe biondo, la mora riccia dal fisico prorompente, tutti sempre molto riconoscibili. Sono abbastanza anacronistico in questo senso».

Qual è il momento della giornata in cui disegna?

«Produco nell’arco di due mesi quello che dovrei fare in un anno, cercando di recuperare il tempo perso. In questo periodo, in pizzeria, facciamo centinaia di coperti a pranzo e a cena: non posso certo disegnare e la vivo come una forma di depressione».

Con l’arte, dunque, non si mangia...

«La maggior parte dei miei colleghi ha un altro lavoro. L’opera cartacea non produce reddito. Nel fumetto, poi, ancora di più. Se ci si fa caso è un termine che viene utilizzato come dispregiativo: “è un film sceneggiato come un fumetto” o, ancora, “un romanzo che ha la trama di un fumetto”».

Risiedere in Sardegna, ad Alghero, è un limite nella sua professione?

«Assolutamente no. In passato spedivo via posta le fotocopie dei miei lavori, ora mando semplicemente delle mail con degli allegati. Sono entrato in serie A a cinquant’anni, non ho mai mollato. L’essere fumettista è un modo di essere, venire pubblicato è una cosa in più. Ti toglie dall’impasse della sindrome dell’impostore. Ora però ho la sindrome di Cenerentola».

Sta lavorando a un nuovo progetto?

«Sì, una nuova opera dal titolo “Ci sarà molto sangue”, un fantasy-avventura di cui ho già 44 pagine definitive di puro fumetto , non illustrazioni. Vorrei che fosse una esperienza immersiva per il lettore, con disegni basici, quelli che ti permettono di immedesimarti meglio. Un fantastico illustratore non sempre riesce a raggiungere il risultato sperato. Ritengo che la perfezione allontani e la superficie distragga».

Consigli per un giovane fumettista?

«Consiglio di cercarsi un lavoro. Deve disegnare perché ama farlo. Il fumetto ha una sua autonomia totale. Per fare fumetti ci vuole fisico e energia».

