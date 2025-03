Com’è difficile tornare subito in Promozione 

Quattro gironi e una lotta all’ultimo respiro per conquistare un posto al sole, per tornare o magari arrivare da novizi in un campionato più competitivo. La Prima categoria accoglie 64 squadre ma solo otto, a meno di ripescaggi, sbarcheranno in Promozione. E c’è la possibilità che nessuna di loro faccia parte del gruppetto di retrocesse una stagione fa, anzi: solo due combattono per il vertice, mentre le altre navigano lontane dalla vetta, a metà classifica e in un caso addirittura sul fondo della graduatoria.

Perdere contatto col secondo torneo regionale rischia di terremotare i club, e l’esempio più eclatante è quello del Posada: salutato il girone B di Promozione nella primavera del 2024, oggi è all’ultimo posto del gruppo C a -13 dalla penultima e addirittura a -52 dalla battistrada Thiesi. L’anno prossimo ripartirà dalla Seconda. Vanno malino anche Porto Torres e Santa Giusta, rispettivamente undicesimo e decimo nei gironi D e C a -28 dalla battistrada.

Procede un poco meglio la Verde Isola di Carloforte, quinta nel girone B ma distante 16 lunghezze dal vertice, mentre Gialeto e Fonni sono quinte nei gruppi B e C e tuttavia distanti 12 e 20 punti dal primo posto. Chi gioca per tornare subito in alto sono Gonnosfanadiga e Arbus, rispettivamente terza e seconda nel girone B. Il problema (per loro) è che davanti il Samugheo corre: è a quota 54 punti, con un margine di 8 e 10 punti sulle due rivali. E quando mancano sette partite recuperare comincia a diventare complicato.

Più in bilico la situazione negli altri tre gironi. Il gruppo D vede il Campanedda al comando con 54 punti e il San Giorgio Perfugas all’inseguimento a quota 49, con Oschirese a 48 e Badesi 09 e San Paolo a 46. Il girone C è più combattuto, perché dietro il Thiesi (che guida dall’alto dei suoi 58 punti) c’è l’Ozierese che segue a 57, mentre la Corrasi (terza) è lontanissima con i suoi 40 punti. Infine c’è il gruppo A, dove la battaglia per il primato è una storia a tre: Jerzu (57 punti), Decimoputzu e Baunese (55). Domenica scorsa si è giocato proprio il derby ogliastrino col successo della Baunese sul Cannonau, vittoria che ha compattato la classifica al vertice, mentre il Decimoputzu non ha approfittato del ko della leader cadendo a sua volta in casa con l’Azzurra e mancando il primo posto. Manca poco al traguardo e tutto può ancora succedere: ma il tempo comincia a stringere.

