“Come dentro così fuori”,  con Eleonora Peana a Sa Mandra 

Sabato 24, alle 11, ritorna Nàrami e, negli spazi museali di Sa Mandra, sarà ospite Eleonora Peana, cantante, compositrice e direttrice di coro.

Eleonora intraprende lo studio del pianoforte sin da bambina. La musica la affascina profondamente: prosegue con la composizione e la didattica musicale, ma è il canto a conquistarla definitivamente. Il suo percorso abbraccia generi diversi: l’amatissima musica brasiliana e cubana, il folclore argentino, il jazz e la musica classica indiana, incontri che hanno arricchito sensibilmente la sua ricerca artistica. Da sempre legata alla lingua della sua città, Alghero, integra spesso il catalano nelle sue composizioni, con l’intento di preservarne espressioni in disuso e di esaltarne al tempo stesso musicalità e sorprendente contemporaneità.

Tutti questi fili, colori e suggestioni saranno il cuore della mattinata con “Come dentro così fuori” (“Sigui a dins, sigui afores”), la riflessione in musica proposta da Eleonora Peana.

