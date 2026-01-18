VaiOnline
Recital.
19 gennaio 2026 alle 00:26

“Come dentro così fuori”,  con Eleonora Peana a Sa Mandra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato 24, alle 11, ritorna Nàrami e, negli spazi museali di Sa Mandra, sarà ospite Eleonora Peana, cantante, compositrice e direttrice di coro.

Eleonora intraprende lo studio del pianoforte sin da bambina. La musica la affascina profondamente: prosegue con la composizione e la didattica musicale, ma è il canto a conquistarla definitivamente. Il suo percorso abbraccia generi diversi: l’amatissima musica brasiliana e cubana, il folclore argentino, il jazz e la musica classica indiana, incontri che hanno arricchito sensibilmente la sua ricerca artistica. Da sempre legata alla lingua della sua città, Alghero, integra spesso il catalano nelle sue composizioni, con l’intento di preservarne espressioni in disuso e di esaltarne al tempo stesso musicalità e sorprendente contemporaneità.

Tutti questi fili, colori e suggestioni saranno il cuore della mattinata con “Come dentro così fuori” (“Sigui a dins, sigui afores”), la riflessione in musica proposta da Eleonora Peana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 