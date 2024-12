Come costruire... una pila a limoni! 

Ultima puntata di “Inventori in famiglia”, oggi alle 15, condotto da Lele Casini. Quello dell’energia è uno dei concetti scientifici più complessi e affascinanti di sempre. Affascinante perché è una parola che rimanda a un immaginario legato alla forza e alla potenza; complesso perché in realtà non esiste un’unica forma di energia, e tutto ruota attorno al principio di conservazione. Tanti gli esperimenti di oggi, curiosi e divertenti, che prevedono l’uso del clorato di potassio, la costruzione di una pila a limoni e l’accensione di una radio a manovella!