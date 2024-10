Come comunicare tra medici e pazienti 

Quattro diversi Ordini professionali riuniti insieme per parlare di comunicazione in medicina. Venerdì dalle 8 del mattino, e seconda parte nel pomeriggio, l’aula Atza dell’ospedale Brotzu ospita “Comunicazione e medicina tra arte e scienza”, un interessante convegno organizzato dagli Ordini provinciali dei medici e degli avvocati e da quelli regionali di giornalisti e psicologi. Per gli iscritti che partecipano sono previsti crediti per la formazione professionale continua. È soprattutto la comunicazione tra medico e paziente, l’argomento che sarà trattato da numerosi esponenti dei quattro Ordini professionali durante la giornata di lavori, che saranno moderati dal segretario dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Luigi Almiento. Organizza la struttura di Cardiologia pediatrica diretta da Roberto Tumbarello.

Il focus della giornata

«Il modello di medicina non è più quello di tipo paternalistico di un tempo, quando lo specialista decideva il da farsi e il malato si affidava completamente, ma si è giunti a una sorta di contratto terapeutico tra le due parti», analizza la direttrice dell’Arnas Brotzu, Agnese Foddis. «Il paziente», aggiunge, «è un attore fondamentale che nella maggior parte dei casi condivide le decisioni con il medico, dopo una approfondita comunicazione e spesso con la partecipazione di altre figure, come i familiari». Di questo tema, a seconda delle proprie competenze, parleranno medici, avvocati, giornalisti e psicologi. Sarà esaminato il quadro normativo relativo al consenso informato: la legge lo impone per qualsiasi atto medico invasivo o non invasivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA