Come comportarsi in caso di alluvione? Cittadini a lezione 

I volontari della Protezione civile si radunano in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro per educare cittadini di tutte le età su come possano offrire il loro contributo in caso di rischi quali alluvioni, incendi, terremoti, maremoti e rischi vulcanici.

L'evento “Io non rischio. Buone pratiche di Protezione civile” è cominciato ieri insieme a tanti bambini e ragazzi accompagnati da insegnanti o genitori che hanno assistito a una vera e propria lezione sulla sicurezza, e proseguirà oggi a partire dalle ore 10 chiudendo la Settimana nazionale della protezione civile. «Sensibilizzare è anche far capire che i rischi possono capitare a tutti, e l'abbiamo visto nel corso degli anni – dice Claudia Fancello di Vab Nuoro – Per far arrivare il messaggio abbiamo appeso nel nostro stand una serie di pagine di giornali che riportano stragi avvenute in Sardegna dal 1951 sino alle più recenti. Avvisiamo sulle buone pratiche da attuare in caso di allerta e spieghiamo il funzionamento dei codici rosso, arancione, giallo. Diciamo che a Nuoro esiste un Alert system diviso per aree e che in caso di pericolo mette in guardia tutti gli abitanti della zona. Offriamo anche un depliant con tutte le indicazioni. Mostriamo inoltre una serie di interviste fatte ad anziani che hanno vissuto la tremenda alluvione di Bitti». (g. pit.)

