Come col Cagliari: gol di Dovbyk, vittoria alla Roma 

LECCE 0

ROMA 1

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly (27' st Kaba), Ramadani (40' st Rebic); Pierotti (13' st Banda), Helgason (27' st Berisha), Karlsson (13' st N'Dri); Krstovic. In panchina Früchtl, Samooja, Jean, Tiago Gabriel, Sala, Burnete, Rafia, Morente, Pierret. All. Giampaolo.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers (40' st El Shaarawy), Konè, Cristante, Angelino; Soulè (27' st Shomurodov), Pellegrini (27' st Baldanzi), Dovbyk (40' st Pisilli). In panchina Gollini, Di Marzi, Nelsson, Salah-Eddine, Gourna-Douath, Paredes, Sangarè. All. Ranieri.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Rete : nel st 35' Dovbyk.

Lecce. Come contro il Cagliari: passa la Roma a Lecce grazie all'invenzione di Dovbyk nella ripresa e corsa all'Europa che continua. Arriva il quinto 1-0 di fila per Ranieri, la settima vittoria consecutiva in campionato e la 14ª gara utile di fila (ultima sconfitta a Como). Numeri importanti che spingono i capitolini al sesto posto a quota 52, a meno quattro dal quarto posto, sorpasso momentaneo ai cugini laziali, e all'orizzonte la sfida con la Juve, che potrebbe diventare il crocevia della stagione per gli uomini di Ranieri. Il Lecce incassa il quinto ko consecutivo, resta ancorato a quota 25 e vede avvicinarsi l'Empoli, distante solo due punti. Sarà decisiva per gli uomini di Giampaolo la sfida di domenica contro il Venezia.

La partita

Buon inizio della Roma: al 9' Angeliño colpisce male e manda fuori. Il Lecce risponde con Helgason che sfiora il palo (15'). Dopo le prime schermaglie del secondo tempo, Giampaolo cerca di cambiare l'inerzia della gara e cambia entrambi gli esterni. Krstovic ci prova al volo da circa 50 metri, palla fuori (59'), Dovbyk calcia a centro area, devia Gaspar e para Falcone (66'). Sull'angolo successivo Mancini segna in offside. Il gol vero arriva al minuto 80: Dovbyk si libera dalla marcatura di Baschirotto, si accentra in area e fulmina col mancino Falcone: 0-1.

