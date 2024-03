Come cambia la differenziata: nuovi mastelli e tariffa puntuale 

Dopo 10 anni, ai cittadini di Serramanna iscritti al registro Tari verranno consegnati i nuovi mastelli per la differenziata.

Per questa occasione, il Comune promuove un incontro pubblico con i cittadini, allo scopo di illustrare le novità riguardanti la raccolta e al quale parteciperanno anche i responsabili di Formula Ambiente, la società affidataria dell’appalto relativo al servizio per il comune di Serramanna.

L’appuntamento è fissato per venerdì, alle 17, nella sala di vico Mossa, in via Parrocchia.

Durante l’incontro verranno illustrate le nuove modalità di conferimento proprio a seguito della consegna dei nuovi mastelli e delle buste per le utenze domestiche e per le utenze commerciali.

«I mastelli saranno dotati di un codice di riconoscimento attraverso il quale si potrà verificare il numero di esposizioni e, di conseguenza, la quantità di rifiuti che vengono prodotti annualmente dalla famiglia: chi produce meno, pagherà meno – commenta il sindaco Gabriele Littera –. Per i residenti nell’agro sono previste delle “ceste anti-randagismo”, alle famiglie con bambini piccoli verrà dato in dotazione un kit “eco bebè” , è prevista inoltre la distribuzione di un kit di compostaggio domestico e una tanica da tre litri per conferire oli esausti. Durante l’incontro saranno comunicate altre novità».

