Come cambia il Cagliari senza Piccoli e Zortea 

Sedici gol e cinque assist in meno, tanto avevano garantito, infatti, Piccoli e Zortea insieme la passata stagione. La corsa verso la salvezza del Cagliari riparte senza i due giocatori che hanno dato il contributo più imponente alla causa, e decisivo, dunque, almeno dal punto di vista numerico. È stato per entrambi un campionato da record, il campionato della svolta. E chissà se è stato il contesto ad agevolarli, o viceversa. Un dettaglio, questo, tutt’altro che marginale. Certo il compito che aspetta ora Pisacane non sarà affatto semplice o scontato. Per quanto l’allenatore sapeva di poterli perdere in qualsiasi momento sin dal primo giorno di ritiro, come ha ammesso lui stesso nella conferenza stampa che ha preceduto l’esordio in Coppa Italia. Lo ha definito un «mercato dinamico». E non a caso, probabilmente, proprio nella gara con l’Entella ha forzato l’inserimento di Esposito e Kiliçsoy. Soprattutto a loro passa il testimone, ma non solo. Luvumbo è sempre più in prima linea, scalpita pure Borrelli, presto tornerà il capitano Pavoletti. E nei meccanismi offensivi un ruolo chiave potrebbe averlo Gaetano. Sulla fascia destra, già sfreccia, invece, Zappa. Aspettando magari l’arrivo di un altro esterno. Palestra dell’Atalanta o chi per lui.

Il peso dell’attacco

Per l’ultimo arrivato Esposito aumentano, dunque, le responsabilità, e di conseguenza le aspettative. Le caratteristiche non sono proprio le stesse di Piccoli, paradossalmente avrebbero potuto formare una coppia complementare. Cambio di programma in corsa. L’ex Empoli dovrà così caricarsi sulle spalle gran parte del peso dell’attacco rossoblù, sia con un partner di movimento accanto sia come unica punta in un ipotetico tridente. Anche perché il Cagliari continuerà a variare tra 3-5-2 e 4-3-3 a prescindere dalla partenza del centravanti bergamasco che lo scorso anno è riuscito a segnare 10 reti giocando però - va puntualizzato - 37 partite su 38 e quasi tutte dall’inizio alla fine. Esposito a Empoli, tanto per avere un metro di paragone, ne ha realizzate 8 con un minutaggio nettamente inferiore. Questo anche per pesare le prospettive del Cagliari sotto porta dove, la scena, quest’anno, spera di prendersela pure Luvumbo.

Il collaudo per Zito-Seba

L’angolano, a sua volta, potrebbe formare con Esposito una coppia a dir poco esplosiva. I due dovranno, chiaramente, avere il tempo di conoscersi e capirsi. Già il debutto con la Fiorentina sarà un buon collaudo. Aspettando il recupero completo di Pavoletti (dopo la sosta?), l’adattamento alla Serie A di Borrelli (ora che ha finalmente trovato una condizione atletica più che accettabile) e quello al calcio italiano in generale di Kiliçsoy (che in allenamento fa cose strabilianti e ha già conquistato tutti, allenatore in primis).

Il ruolo del trequartista

Il nuovo format offensivo del Cagliari dipenderà anche dal vestito che ha in mente Pisacane per Gaetano quando il fantasista napoletano tornerà in campo, magari già domani sera nella seconda parte del match. Il ruolo del trequartista - indubbiamente - apre ulteriori scenari tattici, oltre ad alzare il livello della qualità negli ultimi venti metri. Insomma, era già tutto previsto. Forse.

