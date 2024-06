Come cambia il Cagliari senza Dossena-Mina 

Dossena è a un passo dal Como, aspetta solo di capire le reali intenzioni del Bologna prima di accettare l’offerta lariana. Mina è negli Usa con la sua Colombia per la Copa America, fresco di rinnovo ma con una clausola rescissoria di 2 milioni (scade il 2 agosto) che lo può portare ovunque in qualsiasi momento. Sembrano così destinati a partire i pilastri della difesa con cui il Cagliari ha centrato l’ultima salvezza. Sarebbe indubbiamente una spallata al reparto arretrato, quasi una rivoluzione, con l’arrivo dall’Empoli dell’esperto Luperto e - presumibilmente - di un altro centrale di spessore o prospettiva. Nella speranza che Obert, dopo tre anni di gavetta, sia pronto per il salto di qualità. E che i veri Hatzidiakos e Wieteska non siano quelli visti la passata stagione (sempre che non vengano ceduti e, nel caso, rimpiazzati).

Chiave di volta

Tra Fiorentina, Bologna e, soprattutto, Como, ha fatto subito il pieno Dossena, il rossoblù più richiesto in questa prima fase di mercato e pronto, ormai, a lasciare l’Isola dove è esploso a dir poco. Alla sua cessione, tra l’altro, è legata, paradossalmente, la firma di Nicola. Il Cagliari, infatti, conta di mettere a bilancio entro fine mese gli 8 milioni incassati per il cartellino del difensore bresciano (altri 2 milioni sono legati a bonus vari a fine stagione) per versarne poi 3 circa nelle casse dell’Empoli e ottenere così, con una sola operazione, le prestazioni di Luperto e la liberatoria, appunto, per l’allenatore rossoblù in pectore, contrattualmente legato al club toscano sino al 2026. Il dado è tratto, il triangolo chirurgico. Dossena, però, ha chiesto ancora qualche giorno di tempo per capire se ci sono sistemazioni più allettanti del Como che, nel frattempo, ha già raggiunto l’accordo col Cagliari e dove l’ex Avellino ritroverebbe l’amico Goldaniga col quale era in vacanza ai Caraibi sino a pochi giorni fa insieme alle rispettive fidanzate.

Fiato sospeso

Sirene sudamericane, invece, per Mina. Suonano soprattutto quelle del Cruzeiro, ancora, però, non c’è stata un’offerta. Intanto, il colombiano ha fatto il suo debutto nella Copa America che ha preso il via negli Usa, subentrando al 26’ del primo tempo nella gara contro il Paraguay, vinta poi con il punteggio di 2-1. Un’ora e passa in campo, insomma, per il difensore assoluto protagonista col Cagliari negli ultimi mesi. Prima di lasciare la Sardegna ha scelto di rinnovare per un anno il contratto che, in caso contrario, sarebbe scaduto tra quattro giorni. Ma il suo futuro resta incerto.

