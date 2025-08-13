Come cambia il Cagliari con o senza Luperto 

Con o senza Luperto cambia molto, cambia tutto? La difesa, e di conseguenza il sistema di gioco, persino il tridente d’attacco e l’atteggiamento con il quale il Cagliari affronterà la Virtus Entella sabato nel primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia. L’ex capitano dell’Empoli sta gestendo un fastidio a un polpaccio riemerso dopo il Trofeo Gigi Riva, anche per questo aveva saltato il test di Santander. Ancora ieri si è allenato a parte svolgendo un lavoro personalizzato, già oggi potrebbe aggregarsi al gruppo, o magari domani in occasione della rifinitura. Nel caso, difficilmente l’allenatore Pisacane ne farà a meno e con Mina andrebbe a comporre la coppia d’acciaio nel cuore della retroguardia, dando presumibilmente sfogo al 4-3-3 visto col Saint-Étienne e poi rimesso in freezer aspettando il suo recupero.

Il piano B

Fiato sospeso, dunque, nel quartier generale rossoblù di Assemini dove già si respira l’adrenalina della partita che conta e che emetterà il primo verdetto (il passaggio ai sedicesimi) dopo un mese di fatiche, esperimenti e speranze. L’ossatura della squadra è già definita, a prescindere dal modulo che potrebbe cambiare spesso nel corso della stagione, anche all’interno della stessa gara. Luperto sta dando segnali incoraggianti, ma lo staff medico scioglierà le riserve solo a ridosso del match. Già pronto un piano B, con il passaggio alla difesa a tre e l’inserimento nel blocco arretrato di Obert a sinistra e Zappa a destra, con Mina sempre al centro e pronto a caricarsi sulle spalle non solo la difesa, ma tutta la squadra.

L’ora di Prati

L’appuntamento di Coppa sarà il primo vero esame per il nuovo Cagliari di Pisacane e per qualche giocatore in particolare. Il regista Prati guiderà il centrocampo e avrà inevitabilmente i riflettori della Domus puntati addosso, dopo aver trascorso una stagione per lo più ai margini. Presumibilmente, sarà supportato da due interni di forza, sostanza e qualità allo stesso tempo, come Adopo e Folorunsho. E oltre a rispettare le consegne di Pisacane, dovrà far emergere il suo valore aggiunto in fase di costruzione e, soprattutto, nello sviluppo della manovra negli ultimi trenta metri. Non dovrà solo gestire, insomma. Dovrà incidere. E meritare la fiducia della società e del nuovo allenatore.

Il ruolo di Zito

Tra 3-5-2 e 4-3-3 cambia, e non poco, anche il ruolo di Luvumbo, partner di Piccoli nel primo caso come a Santander, largo a sinistra nel secondo a formare il tridente sul quale sembrava voler puntare forte Pisacane a un certo punto della preparazione. L’ultimo arrivato Esposito ha iniziato ad allenarsi solo ieri con la squadra e, per quanto sia arrivato già rodato, è rimasto fermo negli ultimi giorni e dovrà rimettersi in moto e al passo quindi dei compagni nella speranza, magari, di essere pronto per l’esordio in campionato contro la Fiorentina o, nella peggiore delle ipotesi, per la prima trasferta nella “sua” Napoli. Più o meno alto, ci sarà, invece, Zortea. Dalla linea del centrocampo dipenderà, invece, un’eventuale presenza a sinistra di Idrissi, tra le novità più piacevoli del pre campionato. È il momento delle scelte, insomma. Quelle che contano. E pesano.

