Come cambia il Cagliari col trequartista 

La traversa colpita da Viola a Lecce ancora trema, strappa comunque un sorriso agrodolce al Cagliari che recupera il fantasista capocannoniere dello scorso campionato e, allo stesso tempo, apre la strada al trequartista, tra il calabrese appunto e, soprattutto, Gaetano. Che potrà sfruttare la sosta per mettersi al passo dei vecchi-nuovi compagni sia dal punto di vista atletico che tattico. E, bizzarro davvero il destino, riprenderà l’avventura in rossoblù interrotta a fine maggio proprio contro il “suo” Napoli.

La posizione ideale

Dopo aver cambiato la mentalità nell’approccio al match, trovato un minimo d’identità e un equilibrio nel cuore del campo, Nicola può provare ora a sollevare l’asticella negli ultimi trenta metri. La presenza di un trequartista dà e toglie, inevitabilmente. Va pertanto supportato dalla squadra e non può prescindere da uno spirito di abnegazione da parte del diretto interessato. Il tecnico piemontese ci crede e ci punta. Il Cagliari, altrimenti, non avrebbe fatto uno sforzo economico (e strategico) così importante per Gaetano che, a sensazione, giocherà quasi sempre. Al di là del modulo o dell’avversario, dunque. Ma in quale posizione? Alle spalle dei due attaccanti o col supporto di un partner (magari quel Luvumbo spesso utilizzato tra le linee durante il precampionato) dietro una sola punta o ancora più avanzato, a ridosso del centravanti di riferimento. Tra il 3-4-1-2, il 3-4-2-1 e il 3-5-2 le varianti non mancano, insomma. Viene da chiedersi, piuttosto, quanto il Cagliari possa sostenere sia Marin che Prati con tre giocatori offensivi (compreso il trequartista), almeno quando il risultato è tutto da costruire e non da recuperare in extremis. Certo presuppone un sacrifico doppio, se non addirittura triplo, da parte di tutti in fase di non possesso.

Nel posto giusto

Potenza del trequartista, segna e fa segnare. Nell’interdizione poi, diventa un centrocampista in più. Nella prima parentesi rossoblù, Gaetano ha già dato garanzie in entrambe le fasi. Anche se ora dovrà aumentare l’intensità, e non poco, per stare ai tempi di Nicola, senza per questo, però, soffocare il proprio genio e la qualità delle giocate. Lo stesso vale per Viola che avrà pure un’autonomia più ridotta vista l’età (il 12 ottobre spegnerà 35 candeline), ma ha l’esperienza, la personalità e l’intelligenza tattica, oltre alla tecnica sopraffina, per poter essere un valore aggiunto. Al di là dell’errore (per una manciata di centimetri), in occasione della traversa colpita a Lecce ha confermato di sapersi far trovare nel posto giusto al momento giusto. Il suo esordio stagionale pesa e rassicura. Preziosissimi i ventinove minuti messi nelle gambe nella speranza di trovare al più presto una condizione atletica quanto meno accettabile dopo aver smaltito, una volta per tutte, gli strascichi della preparazione in Val d’Aosta. Così come per Gaetano, anche per l’ex Benevento la sosta è quasi provvidenziale. Alla ripresa del campionato sarà un altro Cagliari. Nel segno del trequartista.

RIPRODUZIONE RISERVATA