Com’è bello il mondo dell’arte di strada! 

In due sulla bicicletta per evoluzioni che strappano l’ammirazione dei ragazzini. In una piazzetta parte un fantasmagorico giro del mondo fatto di ombre cinesi. In una via spuntano attori minuscoli che in realtà sono le mani di artisti plastici. Cammini e ti imbatti in funamboli, mangiatori di fuoco, trampolieri. Una coppia litiga e fa ridere compiendo acrobazie. Benvenuti nel sorprendente mondo dell’arte in strada. Sabato parte da Sennariolo il 27esimo “Girovagando”, festival internazionale di arte in strada organizzato dall’associazione omonima con la direzione artistica di Theatre en vol. La manifestazione itinerante sarà sabato e domenica a Sennariolo, il 30 agosto a Santu Lussurgiu e dal 5 al 7 settembre arriverà a Sassari, dove il festival è nato abbinando allo spettacolo una riflessione su temi quali la convivenza multiculturale nei centri storici, il rifiuto della guerra, la salvaguardia della natura. Il tema di quest’anno è “Change, Change, change”. Parola ripetuta tre volte perché i cambiamenti sociali e relazionali devono sempre più fare i conti con la crisi nella quale versa il nostro pianeta. Non a caso “Girovagando” sceglie per il via ancora un centro del Montiferru, devastato nel 2021 dagli incendi.

Le casette per gli insetti

L’apertura sabato alle 16 nel Centro di Comunità di Sennariolo con il laboratorio “Richiamare la biodiversità”, curato dal duo Animateria e rivolto a bambini e adulti, che realizzeranno con legno, cortecce e canne, casette per insetti e piccoli rettili i cui habitat sono minacciati dai cambiamenti climatici. A seguire, in piazza Rimembranza, il Duo Vapi (Uruguay) nello spettacolo acrobatico su bicicletta dal titolo “Rodamundos”. In via Roma alle 21 Theatre en Vol proporrà “Il grande spettacolo della fine del mondo”, sul tema del cambiamento climatico. Alle 22, al Parco San Sebastiano, Girovago e Rondella Family Theater nello spettacolo “Manoviva”. Domenica in piazza Rimembranza “Mala educacion” del Circo Patua (Uruguay). In via Roma alle 21 il Circo Eia (Spagna). La chiusura alle 22 nel Parco San Sebastiano con la compagnia Dromosofista e “Antipodi”, teatro di figura, ombre cinesi, manipolazione di oggetti e teatro fisico.

La storia del grande rogo

Venerdì 30 agosto Girovagando arriva a Santu Lussurgiu (ore 19) con la parata “Steamplant Movement” di Shedan Theater che unisce clownerie, musica e macchineria per raccontare il tentativo di ricostruire una civiltà umana su un pianeta devastato da guerre e sfruttamento. A seguire Girovago e Rondella con “Manoviva” e “La danza degli elementi” dove Lucia Cocco rievoca l’esperienza traumatica del grande incendio del Montiferru (piazza Mercato, alle 22). Dal 5 al 7 settembre Girovagando è a Sassari. Spettacoli nelle vie e piazzette del centro storico e nello Spazio Tev. (g. m.)

