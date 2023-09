«Come avrei potuto salvare mia figlia dalla Freccia Tricolore»? 

TORINO. «Dove ho sbagliato? Cosa avrei potuto fare di diverso per salvare la mia bambina?». Questo ha ripetuto ai medici Paolo Origliasso, insegnante di scuola guida di 48 anni, padre di Laura, la bimba di cinque anni morta sabato nello schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori a San Francesco al Campo. In ospedale, dove è stato portato per le ustioni al braccio sinistro (venti giorni la prognosi), ha trascorso la notte ripercorrendo gli attimi della tragedia, quando l'auto su cui viaggiava con la famiglia si è ribaltata e ha preso fuoco, e il disperato tentativo di salvare la figlia.

Paolo è stato dimesso in mattinata ed è subito corso all'ospedale dove è ricoverato l'altro figlio 12enne. L'uomo ha parlato anche con il ministro della Difesa Guido Crosetto. La moglie, Veronica Vernetto, resta ancora in osservazione perché le sue ustioni sono più estese e probabilmente richiederanno un intervento di chirurgia plastica. Migliorano invece le condizioni dell'altro figlio della coppia. Il 12enne, ricoverato con ustioni su quasi il 30% del corpo, ha cominciato ieri il graduale risveglio dalla sedazione e le sue condizioni cliniche sono definite «buone».

Ed è profondamente scosso il maggiore Oscar Del Do', il pilota della Freccia Tricolore che ieri si è schiantata al suolo nei pressi dell'aeroporto Torino-Caselle: un impatto inevitabile, con l'aereo posizionato in modo da evitare le case, ma la manovra non è bastata e l'auto su cui viaggiava la famiglia Origliasso è stata colpita. «Sono profondamente addolorato per quello che è successo – dice l’ufficiale – sto solo pensando alla piccola Laura». L'ipotesi che l'incidente sia stato provocato da un bird strike - l'impatto con uno stormo di uccelli - sembra ormai certa. Con ogni probabilità il suo nome sarà iscritto nel registro degli indagati della procura di Ivrea, un passaggio necessario per disporre una serie di accertamenti tecnici irripetibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA