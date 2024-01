Come apprendere lo spagnolo cantando 

Oggi alle 17, nella sede della biblioteca comunale di via Dante verrà presentato il progetto “Aprendimos español cantando”, curato dal chitarrista Fabio Secci, dalla violinista Caterina Melis (strumentisti, voci ed arrangiatori dei brani) e dall'insegnate Paula Pitzalis che ha curato i testi in spagnolo. Assieme hanno inciso il disco “Aprendimos español cantando”, dedicato alla figura di Maria Carta e Paolo Pillonca, due pilastri della poesia e della musica sarda. Nel disco, anche alcuni brani di Piero Marras. Un progetto che ora i tre artisti vogliono portare nelle scuole, a teatro e nei Centri per anziani.«Con questa iniziativa vogliamo che gli studenti apprendano la lingua spagnola attraverso i brani incisi nel disco e che fanno parte della nostra tradizione musicale», spiega Melis.

Nel disco sono stati incisi “La Casa de Maria”, “Maria que por senderos”, “Las memorias de la música”, “Estrella”, “El Aroma del Tomillo”, “El abuelo” e “E corderito”, tutti brani dei tre grandi artisti sardi. Melis, Pitzalis e Secci, attraverso lo studio di questi brani vogliono interagire con gli studenti attraverso diverse unità didattiche da organizzare e strutturare per il conseguimento di differenti obbiettivi sia formativi, che educativi.

