Come andare lontano  danzando in punta di piedi 

Prima ballerina, poi attrice. Nel mezzo una lunghissima carriera in tv, che l’ha vista, tra l’altro, ricoprire anche il ruolo di star del Bagaglino. Non si è fatta mancare niente Lorenza Mario 53 anni artista versatile, pronta a cambiare pelle a seconda dell’occasione. In questi giorni è in scena con “Le preziose ridicole”, con adattamento e regia di Stefano Artissunch, dove divide il palco con Benedicta Boccoli. Una pièce accattivante, dove le due attrici nei panni delle protagoniste Caterina e Maddalena, sono due artiste d'avanspettacolo nell'Italia degli Anni Quaranta che, si ritrovano alle prese con il classico dilemma tra l'essere e l'apparire. In Sardegna il debutto è previsto per oggi al Comunale Akinu Congia di Sanluri. Per poi proseguire domani al Cine Teatro di Olbia, dopodomani al Padiglione Tamuli ex Caserme Mura a Macomer, sabato al Carmine di Tempio Pausania per finire domenica alle 21 al Civico di Alghero per la Grande prosa Cedac.

Ci racconti Lorenza, chi è Maddalena?

«Maddalena è un’attrice cantante ballerina ebrea nel teatro di Rivista nella Roma degli anni ‘40. Non più giovanissima e con poca esperienza ma molto talento, che non rinuncia alla sua grande passione per il palcoscenico, affrontando tutte le difficoltà e i soprusi imposti dal regime nazi-fascista: è all’inizio timida ma poi mostra la sua forza interiore trovando nella collega e grande amica Caterina non solo un fermo riferimento professionale e artistico, ma anche un grande sostegno».

Con Benedicta Boccoli come si è trovata?

«Benissimo! Lei è bravissima, piena di risorse e fantasia. Ci conosciamo da tempo, ma è la prima volta che abbiamo l’opportunità di lavorare insieme. Ora siamo diventate inseparabili! Ho percepito sin dai primi istanti una spontanea empatia: stesso metodo di lavoro, stessa esigenza di ricerca e approfondimento del testo e dei personaggi, stessa ossessione per il perfezionismo. Inoltre, entrambe rifuggiamo dalla volgarità, ricercando invece eleganza e raffinatezza nei testi così come nella vita. Insomma, in sintonia su tutto. Ci vogliamo bene e ci sosteniamo a vicenda. Una vera fortuna».