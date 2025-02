Combinata, l’Italia insegue il riscatto 

SAALBACH. Cancellata la combinata individuale, in cui Federica Brignone è campionessa iridata, ai Mondiali di sci alpino di Saalbach debutta oggi con le donne (e domani con gli uomini) la nuova disciplina della combinata a squadre. Per ogni formazione un discesista e uno slalomista, la somma dei tempi stabilisce la classifica. Ogni nazione può può schierare sino a quattro squadre visto che ogni Paese ai mondiali ha diritto a quattro atleti per ogni disciplina. L'Italia ha deciso di schierare tre squadre: Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti e Laura Pirovano/Giorgia Collomb. Non gareggeranno così le azzurre più quotate: Sofia Goggia e Federica Brignone, per concentrarsi sul gigante di giovedì in cui entrambe mirano al podio. Il tutto tenendo anche conto che, con una Italia senza slalomiste competitive, le possibilità di fare un buon risultato sono molto basse, ma la speranza è l'ultima a morire. Le squadre che puntano all'oro sono tante, con gli Usa in prima fila con Mikaela Shiffrin in slalom e la fresca campionessa del mondo Breezy Johnson (e non Lindsey Vonn, che ci sperava) in discesa. Altre favorite, le svizzere Lara Gut- Behrami e Wendy Holdener e Corinne Suter con Camille Rast. Poi, naturalmente, le austriache. Discesa dalle 10, slalom dalle 13.15.

