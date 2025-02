Combinata, gli Usa oro con Shiffrin (ma senza Vonn) 

SAALBACH. Il trionfo di Mikaela Shiffrin, oro nella combinata a squadre donne con la fresca campionessa mondiale di discesa Breezy Johnson, vale una promozione a pieni voti per la nuova disciplina che ha esordito ai mondiali di Saalbach, unendo una prova di discesa e una di speciale con due protagoniste diverse. Ci ha visto benissimo la fuoriclasse Usa a scegliere Breezy come compagna velocista e a dire “no” ad una comprensibilmente irritata Lindsey Vonn che voleva gareggiare con lei. La 40enne è finita solo 16ª con la giovane e sconosciuta AJ Hurt, ben lontana da un podio dove sono salite le elvetiche Lara Gut-Behrami e Wendy Holdener, argento grazie all’eccellente prova di slalom, e le austriache Stephanie Venier e Katharina Truppe, medaglia di bronzo.

Lo slalom speciale, su una pista con tracciato non facile e fondo scivoloso, ha deciso ovviamente tutto e l'oro, recuperando tre posizioni rispetto alla classifica della libera, è andato alla squadra con Shiffrin, anche se la sua manche pur buona non è stata stratosferica come in altre occasioni. Per la stella Usa, quella odierna è la 15ª medaglia iridata, con otto ori, quattro argenti e tre bronzi. Per questo Shiffrin, non è così neppure pentita di aver già detto 'no' anche al gigante di giovedì prossimo - disciplina che le fa ancora paura dopo l'infortunio di fine novembre a Killington - per puntare solo sulla combinata e sullo slalom individuale di sabato prossimo. Gioisce Breezy Johnson, che col secondo oro dopo quello in discesa diventa l'atleta sinora più vincente di questi mondiali.

Italia 3 ottava

Per le azzurre - con sole 22 squadre al via nella decisiva manche di slalom - è andata come previsto non avendo in gara né grandi discesiste né grandi slalomiste. Il miglior risultato italiano è così quello di Nicol Delago e Marta Rossetti, ottave con la squadra di Italia 3. Poi Martina Peterlini ed Elena Curtoni di Italia 2, quattordicesime, mentre, dopo vari errori, è finita fuori nello slalom Giorgia Collomb che con Laura Pirovano in Italia 1 era al 14° posto dopo la libera. Oggi tocca alla combinata a squadre uomini. L'Italia schiera quattro formazioni con un buon potenziale: Dominik Paris e Alex Vinatzer, Florian Schieder e Tobias Kastlunger, Mattia Casse e Stefano Gross, Christof Innerhofer e Filippo Della Vite.

RIPRODUZIONE RISERVATA