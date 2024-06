«Combattiamo insieme i tumori» 

Ha una grinta da vendere e da oltre 15 anni combatte contro i tumori senza darsi mai per vinta. La maestra Giusy Atzori, 56 anni, ha dato vita nel 2022 all’associazione “Insieme si può”, fondata da donne coraggiose con un passato e un presente spesso difficile e di lotta alle malattie. «Questo sodalizio – racconta – è formato da tante donne, le componenti del direttivo sono state tutte operate di tumore al seno. Io sono stata colpita da questa neoplasia già nel 2009 e ora sto combattendo una dura battaglia contro il tumore ovarico, un male ancora troppo silente e che è al settimo posto tra le neoplasie per l’incidenza mortale. Ho dovuto interrompere il mio insegnamento a scuola nel 2023 perché le condizioni fisiche non me lo permettevano più».

La diagnosi

Ma Giusy Atzori non è rimasta a piangersi addosso e di recente ha dato vita alla camminata “Insieme si vince” che ha avuto oltre 400 partecipanti e che è stata un’occasione di sensibilizzazione sul tumore ovarico. «Questa neoplasia rimane per molto tempo silenziosa, io ho scoperto di averla all’inizio del 2022: sono entrata all’ospedale Businco di Cagliari dove sono stata operata e ricoverata per ben 42 giorni, cambiando 12 compagne di stanza. Ho avuto delle complicazioni dopo l’intervento e nell’agosto dello stesso anno ho iniziato la chemioterapia che ho finito nel marzo 2023. Ora vengo seguita dai medici dell’ospedale di San Gavino in accordo con quelli dell’oncologico di Cagliari. In questo periodo della mia vita il tumore è silente e mi sono impegnata con l’associazione: ad oggi abbiamo 290 iscritti e in autunno faremo anche un’esperienza di make-up per le donne colpite da tumore».

La fede

La forza e il sorriso di Giusy Atzori superano le sofferenze della malattia: «Sono stata molto male in ospedale e non riuscivo neppure a chiudere occhio, ma devo dire che la scrittura mi ha aiutato tantissimo. Ho sempre una speranza e cerco di andare avanti anche con la mia famiglia. Adesso per camminare ho bisogno del deambulatore, ma ho messo in cantiere tantissime iniziative che voglio realizzare anche in collaborazione con altre associazioni». Maestra Giusy non ha nessuna voglia di arrendersi: «Nei momenti difficili la mia fede mi ha aiutato tantissimo anche grazie a don Mario, cappellano dell’ospedale Businco».

