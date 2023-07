«Combatteremo la strage occupazionale» 

Nessun passo in avanti a Roma per la vertenza Portovesme srl e ora il Comune di Portoscuso annuncia «azioni su altri tavoli istituzionali e giudiziari per far valere i legittimi interessi della popolazione di Portoscuso che ha già pagato abbondantemente in termini di salute, ambiente e mancato sviluppo». Ieri a Roma si è tenuto quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo incontro del gruppo di lavoro che avrebbe dovuto gettare le basi per gli eventuali progetti futuri della multinazionale svizzera in Sardegna, ma anche definire il destino delle linee produttive di piombo e zinco oggi in stallo con quasi 1.500 lavoratori con il fiato sospeso. Invece la riunione si è chiusa con l’ennesimo nulla di fatto.

Tutto fermo

Il progetto di rinnovamento è ancora in alto mare, la fonderia di San Gavino e la linea piombo non ripartiranno, così è stato detto anche ieri, e anche il salvataggio della linea zinco resta legato ai costi dell’energia, problema che al momento, hanno ribadito i rappresentanti del Governo, non può essere risolto. In pratica è come se si fosse tornati indietro di tre mesi: «Lo avremmo sottolineato anche in questo ultimo incontro – dice il sindaco di Portoscuso – se non fosse che all’ultimo momento ci è stato impedito di partecipare al vertice in videoconferenza. Ma resta un dato che fa tremare i polsi: a progetto di riconversione ultimato la Portovesme srl darebbe lavoro a soli 372 dipendenti di cui 120 legati ai nuovi progetti e 252 legati alla gestione dei fumi di acciaieria e forni Waelz. Tutti gli altri a casa: una “strage sociale e occupazionale” che combatteremo».

I commenti

Delusi anche gli assessori regionali all’Industria e alla Difesa dell’ambiente, Anita Pili e Marco Porcu che hanno partecipato al vertice romano con Glencore, il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi, sindacati e rappresentanti del Governo. «Purtroppo l’incontro odierno non ha avuto esito positivo – hanno detto – siamo consapevoli del fatto che la società non ha fatto quanto prospettato fin dal principio per cercare di risolvere il problema delle linee produttive che attualmente non sono in marcia,. Abbiamo chiesto quindi uno sforzo nel più breve tempo possibile». Deluse anche le le organizzazioni sindacali presenti a Roma con Fausto Durante della Cgil Sardegna, Emanuele Madeddu, Filctem Sardegna sud occidentale Antonello Saba, Cisl Sulcis Iglesiente Vincenzo Lai, Femca Cisl sud Sardegna, Federico Matta, Uil Sulcis Iglesiente e Pierluigi Loi, Uiltec Uil. Hanno ribadito di non avere pregiudiziali verso un progetto di riconversione che sia ambientalmente e socialmente sostenibile e che guardi verso l'economia circolare, in linea con le prospettive di decarbonizzazione e di trasformazione industriale del Paese, ma «è necessario - hanno sottolineato - che i progetti siano non solo ipotesi ma concreti impegni assunti dall’azienda, impegni in grado di mantenere inalterati i livelli occupazionali. Così come è necessario arrivare alle future nuove produzioni con lo stabilimento in marcia e i lavoratori in attività e con adeguate soluzioni industriali per lo stabilimento di San Gavino».

Venerdì si svolgerà la riunione del coordinamento sindacale a Portovesme per valutare le iniziative da mettere in campo. La prossima riunione a Roma sarà convocata dopo l'incontro che Glencore ha annunciato di voler chiedere ai massimi vertici di Governo.

