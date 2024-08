Combattere l’insonnia migliora la qualità della vita 

Insonnia, cos’è e come si può combattere. Se ne parla oggi alle 15 dopo il Tg, nella puntata di “Unione salute” su Videolina: Monica Puligheddu, direttore della SC di Neurologia dell’Aou di Cagliari e responsabile del Centro regionale di malattie del sonno, è ospite di Lorenzo Paolini (foto) , direttore editoriale e condirettore de L’Unione Sarda. Si parlerà in particolare della conseguenza di un riposo tormentato sulla salute. Fra i consigli, niente dispositivi tecnologici come pc e tablet a letto.