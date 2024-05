Combattere il randagismo cominciando dai più piccoli 

Dai banchi di scuola alla scoperta dell’attività di ricovero dei cani. A Siniscola da diversi mesi è in corso un progetto portato avanti dalle scuole cittadine in collaborazione con il canile “Il cucciolo”. Si tratta di una proposta lanciata da tempo dalla titolare del centro di custodia degli amici a quattro zampe, Maria Mureddu, che ha in appalto anche il servizio comunale di accalappiacani e di primo ricovero della fauna selvatica di tutta la provincia. «Da diversi anni proponevamo alle scuole questa forma di collaborazione - racconta l’imprenditrice, guardia zoofila dell’Enpa - allo scopo di avviare una campagna di sensibilizzazione verso il problema legato alla cura dei cani e all’importanza di non abbandonarli mai per combattere il fenomeno del randagismo». Così, grazie anche all’impegno della docente Maria Grazia Cara, referente del progetto, con un calendario settimanale suddiviso in tre giorni, una classe alla volta, partendo dalle scuole materne per finire alle Medie, fa visita al canile per conoscerne il funzionamento. «Ho scoperto quanto sia soddisfacente operare con questi piccoli visitatori - prosegue Mureddu - . Dimostrano tanta sensibilità verso gli animali in generale, anche perché a volte possono vedere da vicino esemplari selvatici che ospitiamo temporaneamente. Noi cogliamo l’occasione anche per diffondere la cultura dell’adozione felina, gratuita».

