Comandini: «Situazione complessa ma la legislatura non è alla fine» 

La fase di confronto con avvocati e costituzionalisti non è nemmeno vicina alla conclusione, ma dopo cinque giorni di silenzio il presidente del Consiglio regionale (e segretario del Pd) Piero Comandini ha comunque deciso di parlare. L’ha fatto per comunicare in via ufficiale a tutti i capigruppo l’avvenuto deposito da parte della Corte d’Appello di un ricorso per la decadenza di Alessandra Todde - che Comandini difende («le sue ragioni sono tante») – e per spiegare che «sino a quando questa vicenda non si chiude, il Consiglio deve esercitare i propri poteri: siamo stati eletti per lavorare nelle commissioni». Intanto, annuncia, l’ordinanza-ingiunzione è stata trasmessa anche alla Giunta per le elezioni. Che oggi il presidente Giuseppe Frau dovrebbe convocare per mercoledì prossimo.

La Regione vive una situazione inedita e difficile.

«Questo è un caso che non si è mai verificato in nessun’altra Assemblea legislativa, e per questo si stanno cimentando avvocati e costituzionalisti da cui aspettiamo con serenità la conclusione del lavoro».

Personalmente come la sta affrontando?

«Con la serenità di chi ha letto gli atti e di chi è abbastanza sicuro che non ci siano le condizioni per cui è stata richiesta la decadenza, e con la preoccupazione di procedere nel modo migliore possibile per salvaguardare le istituzioni».

Con la presidente si sta confrontando?

«Sì. Entrambi sentiamo il peso del momento ma anche la responsabilità di dover portare avanti il lavoro per il quale siamo stati eletti».

Lei è segretario regionale del Pd: i suoi colleghi di partito a livello nazionale hanno parlato di sciatteria inaccettabile.

«Posso dire che nessuno, né a livello nazionale né a livello locale, ha espresso un giudizio di questo genere. Perché riteniamo che, non solo la presidente, ma anche chi all’interno del M5S ha svolto il ruolo di coordinatore della campagna elettorale e di rendicontazione, lo abbia fatto rispettando le norme e le procedure».

Quanto è concreto il rischio che questa legislatura sia alla fine?

«Io sono sempre ottimista, lo sono di più oggi dopo aver letto gli atti e dopo essermi confrontato con gli avvocati, i giuristi e la presidente, sono molto forti le ragioni perché questa legislatura possa continuare. Ad ogni modo, lasciamo lavorare i giuristi, a noi il compito di proseguire i lavori per portare soluzioni ai problemi della Sardegna».

Nel frattempo, non sarebbe il caso di mettere al sicuro il bilancio?

«Credo sia necessario mettere al sicuro tutto, dalla sanità al bilancio. Mettere in sicurezza solo il bilancio significherebbe che si ritiene conclusa questa legislatura, e io credo che possa continuare, non solo per volontà politica nostra ma anche grazie al riconoscimento che siamo legittimati».

Il Consiglio è chiamato a intervenire attraverso la Giunta per le elezioni.

«Il nostro regolamento interno è chiaro, nel momento in cui sopraggiungono situazioni di ineleggibilità, il presidente dell’Assemblea deve trasmetterle alla Giunta delle elezioni, non un organo passacarte ma con la responsabilità di fare un’istruttoria, valutare quelli che possono essere o meno gli elementi di ineleggibilità di un consigliere, e riferire all’Aula».

C’è la possibilità che la Giunta per le elezioni non sia competente.

«Siamo in una fase di confronto con i costituzionalisti e gli avvocati».

Quindi tutto è nelle mani dei giuristi?

«Si vuole definire una strategia che tenga conto della situazione, e serve la ricerca di pareri di legali perché, lo ripeto, ci troviamo di fronte per la prima volta a un provvedimento che non riguarda il singolo consigliere regionale, ma un presidente della Regione eletto a suffragio universale».

L’opposizione chiede che la presidente riferisca in Aula.

«Da come conosco la governatrice, credo che non si sottrarrà a nulla per dimostrare le sue ragioni, e sono tante».

Il Campo largo esce indebolito da questa vicenda?

«Vive unito una difficoltà, avendo sempre chiaro l’obiettivo per cui è stato eletto: risolvere i problemi dei sardi».

