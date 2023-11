Comandini: «Ritroviamoci sui valori» 

Il giorno dopo il comizio di Elly Schlein, un appello all’unità del centrosinistra arriva, dalla Festa dell’Unità in corso a Cagliari, anche dal segretario del Pd sardo Piero Comandini. «Venerdì, durante la visita della segretaria nazionale, abbiamo lanciato un forte messaggio di coesione a tutte le forze politiche e anche a Renato Soru, per continuare insieme a noi un percorso attraverso il quale si possa costruire una vera alternanza al governo di centrodestra», ha detto Comandini. «La ricerca dell’unità proseguirà anche nelle prossime settimane. Perché uniti vinciamo». Il compito – per tante ragioni – non sembra facile: «Noi metteremo in campo ogni strumento per costruire insieme un programma, ma anche per riscoprire i valori che ci uniscono perché sia con gli amici Progressisti che con le altre forze politiche e con Renato Soru sono più le cose che ci accomunano che quelle che ci dividono. Non può essere il metodo per la scelta del candidato alla presidenza l'elemento di divisione. Io credo che l'orgoglio del centrosinistra sia quello di poter mandare a casa il centrodestra e di cambiare non solo la storia della Sardegna, ma anche un'inversione di tendenza politica al vento che ha portato la destra a governare in Italia e in altri Paesi europei». La conclusione è una bordata al centrodestra: «Si sono riuniti e dal loro punto di vista cercano l'unità», chiosa Comandini. «Io non voglio entrare nel merito dell'alleanza che si sta costruendo in continuità con la presenza del governatore Solinas. Noto solo che le dichiarazioni successive a quel bellissimo tavolo sono ancora di fratelli-coltelli». (lo. pi.)

