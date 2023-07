Comandini: «Il leader? Non verrà imposto dai partiti nazionali» 

La foto del vertice di venerdì scorso a Cagliari (un tavolo più affollato di una spiaggia ad agosto) ha spaventato alcuni sostenitori del centrosinistra, memori delle stagioni non felicissime delle coalizioni extralarge, da Prodi in poi. «Ma non saremo solo un cartello elettorale», rassicura Piero Comandini: «Vogliamo essere quelli che scrivono il futuro della Sardegna per i prossimi dieci anni». Il segretario del Pd è tra i registi di quel campo (molto) largo che è assai riduttivo chiamare centrosinistra, dato che comprende M5S, varie associazioni, alcune forze indipendentiste: «Il primo incontro è andato molto bene», prosegue Comandini, «è già scattata una scintilla importante».

Difficile far andare d’accordo tante sensibilità diverse.

«È stata una scelta precisa, quella di coinvolgere non solo partiti strutturati, ma anche tanti soggetti che stanno elaborando idee e progetti interessanti. Volevamo evitare di cercarli all’ultimo momento per sostenere candidati e programmi predeterminati».

Non farete mica venti liste...

«No, infatti. Non tutti i presenti a quel tavolo faranno una lista. Ma è giusto che siano protagonisti in questa fase, a prescindere dal peso elettorale».

Perché, che cosa succede in questa fase?

«C’è da preparare un programma rivoluzionario per la Sardegna. Faremo incontri in tutta l’Isola. Perciò dico che non saremo un cartello elettorale, capace di vincere ma non di governare: noi miriamo a un vero progetto di governo».

Su quali temi chiave?

«Beh, in questa terra abbiamo perso il diritto alla salute, alla mobilità, all’istruzione. Non si può che ripartire da qui».

La sanità pubblica è in gravissima difficoltà. Che idee avete in proposito?

«Bisogna garantire la salute a livello territoriale, consentire ai sardi di curarsi dove risiedono. Su questo, quando eravamo al governo, abbiamo fatto qualche errore anche noi».

Che errori, secondo lei?

«Forse siamo partiti dal lato sbagliato della riforma, rafforzando i grandi poli ospedalieri anziché la medicina territoriale. E su questo abbiamo perso le elezioni».

Del piano della Giunta sui nuovi ospedali cosa pensa?

«Che è una grande illusione. Mancano medici specialisti, promettere nuovi ospedali (che se va bene ci saranno tra cinque anni) non è una risposta all'emergenza odierna».

La questione si è intrecciata con quella dello stadio del Cagliari. Dove si deve fare?

«La sede naturale è Sant’Elia, area concessa al Comune per quello scopo. Ma in realtà su quel tema si sta giocando un altro derby: tra il governatore e il sindaco di Cagliari. Il problema non è dove gioca il Cagliari ma dove vuol giocare Truzzu, se vuole restare in via Roma o spostarsi a Villa Devoto».

Alla fine chi pensa che sarà il vostro avversario?

«Non so, il nostro vero avversario è una destra sardoleghista, che di sardismo ha ben poco».

Voi invece state riprovando a coinvolgere forze indipendentiste. Prima non eravate aperti a parlare del concetto di nazione sarda: e ora?

«Siamo più aperti di prima anche perché, con l’autonomia differenziata, la destra mette in discussione anche il nostro Statuto speciale. Un nostro intento comune è rafforzare l’autogoverno dell’Isola».

In che modo?

«La scuola, per esempio: non si può decidere tutto su parametri nazionali. Siamo la regione speciale che utilizza di meno le norme di attuazione dello Statuto. Rimedieremo».

In altre regioni l’alleanza col M5S non ha dato buoni risultati. Perché in Sardegna dovrebbe andare meglio?

«Ogni regione fa storia a sé, e poi qui col M5S c’è stata una storia di opposizione comune, in Consiglio, che secondo me porterà ai 5Stelle risultati migliori delle altre regioni».

Lei ha detto che sceglierete il candidato presidente dopo l’estate. Non sarà tardi?

«Non è un problema di tempi. Si tratta di trovare, tutti insieme, la persona che interpreti meglio il programma».

Con quale metodo? Accordo tra i partiti o primarie?

«È presto per dirlo. Di sicuro dovremo trovare il leader più condiviso. Ringrazio tutti gli alleati perché nessuno, finora, ha avanzato pretese».

Meglio un politico di esperienza o una figura nuova?

«Non escludo niente, ma dopo le epoche dei magistrati, degli imprenditori, dei professori, credo che oggi l’esperienza politica e amministrativa aiuti a governare e dia più garanzie».

Lei è in corsa?

«Assolutamente no».

Si vocifera di un accordo: leadership al M5S, e al Pd i candidati sindaci di Cagliari e Sassari. Cosa c’è di vero?

«Niente. Non esistono intese simili. L’unica cosa a cui pensa il Pd è vincere le Regionali».

Nel centrodestra si dice che il candidato sarà scelto al tavolo romano. Vale anche per voi?

«No. Il candidato si deciderà in Sardegna. Le posso assicurare che non ci sarà nessuna imposizione romana».

