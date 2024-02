Comandini: «Destra fallimentare, il Campo largo l’unica alternativa» 

E allora, il Pd?

«Andrà bene, abbiamo liste forti. Ho scritto una lettera a tutti gli iscritti per esortarli a dare il massimo in campagna elettorale, e ho avuto risposte molto positive. Ho anche scritto ai candidati perché, negli ultimi giorni prima del voto, nei manifesti ci sia solo il simbolo del partito, non i volti dei singoli. E registro molti consensi anche su questo».

Ma chi vince le elezioni?

«Alessandra Todde, sicuro».

Lo deve dire per contratto. Le sensazioni vere?

«Sono queste, giuro. Perché sta emergendo che il Campo largo è l’unica vera alternativa al centrodestra».

Nel mondo politico sardo l’ottimismo di Piero Comandini è cosa nota, e anche quel suo sorriso come una finestra chiusa, difficile guardarci dentro. Di sicuro, al di là della facciata, a dieci giorni dal voto il segretario regionale del Pd appare davvero più sereno rispetto alla fase delle liti sul candidato presidente: «Alessandra si sta dimostrando la perfetta interprete della nostra coalizione», ragiona lui, «una coalizione ampia, alla faccia di chi diceva che avremmo fatto poche liste».

Adesso ce lo può dire: a chi è venuta per prima l’idea di candidare Todde?

«Lo so che molti dicono che sia maturata in uno scacchiere nazionale, ma allora mi devono spiegare perché in Piemonte l’accordo Pd-M5S non si è fatto. La verità è che l’idea è nata in Sardegna e che Alessandra Todde è apparsa colei che, più di altri, poteva tenere unita la coalizione. E oggi ne sono ancora più convinto».

Perché?

«Perché vedo come lei raccolga consensi oltre le forze politiche. Quando parla con i cittadini ne conquista la fiducia».

È vero che i Cinquestelle, se non avessero avuto la leadership, non avrebbero fatto l’alleanza con voi?

«Mai detto cose simili. Il M5S si è sempre messo a disposizione per creare un progetto politico per la Sardegna. Anche il Pd aveva dei nomi da proporre, ma abbiamo già pagato il prezzo della ricerca dell’appartenenza politica. Stavolta deve prevalere l’unità della coalizione, perché queste non sono solo elezioni regionali, sarà un voto politico».

Che cosa intende dire?

«Che dalla vittoria del Campo largo in Sardegna può nascere un progetto politico esportabile nel resto d’Italia. Possiamo mostrare che la destra, se siamo uniti, si può battere».

Allora vuol dire anche che, se perdete, quel progetto andrà già in crisi?

«Questo no, perché in realtà non c’è altra scelta. Alle Politiche del 2022, tenere divisi il M5S e il centrosinistra ha fatto vincere la destra. In Sardegna, per esempio, se fossimo stati insieme avremmo vinto tutti i collegi uninominali».

Però il centrosinistra andrà diviso alle urne.

«No, il centrosinistra è rappresentato dalle forze del Campo largo, che per cinque anni hanno fatto opposizione a Solinas. Ogni voto dato a Soru sarà come uno dato a Truzzu».

Ancora il voto utile?

«Beh, la legge elettorale è chiara: chi arriva terzo, tra i candidati presidenti, non diventa neppure consigliere. L’unico voto utile per cambiare è quello al Campo largo».

Teme il voto disgiunto?

«Guardi, ne parla chi sa di essere terzo e quindi cerca di danneggiare la nostra candidata. Ma non ci riuscirà».

Ma è vero che non avete fatto le primarie perché temevate che Soru le vincesse?

«No. Le primarie sono il metodo con cui il Pd individua i propri leader, ma in una coalizione possiamo solo proporlo, non imporlo. E la stragrande maggioranza della coalizione riteneva che stavolta servisse un ragionamento politico».

Soru ha detto che la Coalizione sarda presenterà candidati anche alle Comunali di Cagliari e Sassari.

«Non credo che lo farà. L’unico obiettivo di Soru è far perdere Todde. E spiace una scelta così pesante da uno che è stato tra i fondatori del Pd».

Perché gli elettori dovrebbero darvi fiducia?

«Perché solo noi possiamo garantire l’autonomia dei sardi da una destra fallimentare e un governo che fa la transizione energetica a colpi di Dpcm, approva l’autonomia differenziata per il Nord, chiude le autonomie scolastiche, distrugge la sanità pubblica».

Voi, sulla sanità, che proposte avete?

«Niente controriforme, vogliamo rafforzare la medicina territoriale e investire sulla telemedicina per prendere in cura il paziente il più possibile vicino a casa. Inoltre troveremo le risorse per abbattere le liste d’attesa ed evitare che, come accadrà per colpa del centrodestra, a breve i cittadini non riescano neppure a fare le analisi del sangue, per le rinunce dei privati convenzionati».

E sull’energia? Pd e M5S hanno posizioni differenti.

«La posizione del Pd è chiara, ed è quella della coalizione: la Regione non ha avuto una politica energetica, aprendo la strada al saccheggio del territorio e all’assalto delle multinazionali. Serve un vero piano energetico regionale. Non siamo contro le fonti rinnovabili, ma i signori del vento e del sole non devono poter fare tutto quello che vogliono».

In tema di trasporti, invece, Solinas si è opposto alla fusione degli aeroporti. Su questo l’avete apprezzato?

«Ma in realtà anche qui non ha fatto niente di concreto, giusto un ricorso. Nessun progetto serio per la gestione efficiente degli aeroporti».

Mentre il vostro progetto per la continuità territoriale cosa prevede?

«Di arrivare fino alla Corte europea per difendere il diritto dei sardi alla mobilità, e la nostra economia turistica».

Quindi pensa a una battaglia legale con l’Ue?

«Certo, serve il confronto politico ma anche la battaglia legale. Basta subire passivamente, dobbiamo farci riconoscere da un giudice terzo i nostri diritti. Se no saremo sempre messi sotto scacco da qualche funzionario di Bruxelles».

