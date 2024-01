Comandini: col M5S alleanza strategica, Todde il nome giusto 

«Fino all’ultimo minuto», dice Piero Comandini, con le stesse parole usate dalla candidata presidente Alessandra Todde. «Proveremo fino all’ultimo a ricucire con l’area Soru», ripete il segretario regionale del Pd, che come un Pavoletti della politica spera di cambiare la partita in extremis. «Non abbiamo mai smesso di dialogare», assicura Comandini, che però sorvola sul recente faccia a faccia Todde-Soru. «Intanto procediamo nella nostra campagna elettorale – prosegue – che sta andando benissimo. Venerdì a Sassari il teatro Verdi era stracolmo, questo significa che piace sia la candidata, sia l’alleanza».

Ma l’alleanza è incompleta.

«Infatti anche in queste ore stiamo cercando di creare le condizioni per un recupero di quegli amici e compagni che non sono al momento con noi, e dello stesso Renato Soru».

Perché, cosa si sta muovendo in queste ore? Ci sono altri incontri in agenda ?

«Diciamo che, più si avvicina la presentazione delle liste, più cresce il senso di responsabilità di molti, in entrambi gli schieramenti. Da parte del Pd non c’è mai stata una rottura o una ricerca di responsabilità. Non abbiamo mai visto Soru e gli altri come avversari politici. C’è un ragionamento diverso su come affrontare la competizione col centrodestra».

Con questi ragionamenti diversi, il centrodestra lo farete vincere.

«Noi siamo convinti che Alessandra Todde sia la candidata migliore, ma anche che il nostro sia un progetto politico che va oltre le Regionali, per la costruzione di un campo largo progressista, di sinistra e autonomista con cui battere la destra. Todde e Soru, tra loro, non sono avversari».

Però Soru ha criticato aspramente l’accordo col M5S.

«Non sono d’accordo col giudizio di Renato sui 5Stelle, che sono un partito che sta all’opposizione nazionale e con noi ha contrastato per cinque anni Solinas. Quindi stanno nel nostro campo della costruzione dell’alternativa. Spero che saremo sempre più spesso alleati: se alle Politiche del 2022 Pd e M5S si fossero presentati insieme, avremmo vinto tutti i collegi uninominali in Sardegna. E non è un’alleanza solo elettorale, ma politica».

Allora perché in Piemonte il M5S non accetta il candidato del Pd, come avete fatto voi con loro in Sardegna?

«Vede, questa è proprio la prova che non c’è nessuna intesa spartitoria nazionale: se no ci sarebbe l’accordo anche sul Piemonte. Invece la candidatura Todde è nata in Sardegna. E sta suscitando ogni giorno più entusiasmo, perché ha molti elementi di novità».

Magari potevate consacrare tutto questo entusiasmo con le primarie.

«Le primarie sono un metodo di scelta dei candidati, non l’unico. In questo caso, dodici forze politiche hanno scelto Alessandra. Una donna che si è messa a disposizione non per interesse personale, ma con un grande afflato etico».

Però ancora non si percepisce una proposta programmatica forte della vostra coalizione. Perché?

«Stiamo costruendo un programma aperto, con i cittadini e le forze sociali. La nostra proposta forte è la ripartenza della Sardegna, dopo il blocco causato dalla destra in tutti i campi: sanità, trasporti, scuola, capacità di spesa».

Come avversario, preferirebbe Truzzu o Solinas?

«Per me loro sono due matrioske politiche, non vedo differenza. Certo Truzzu non è la discontinuità. FdI ha sempre sostenuto Solinas. Non basta cambiare candidato presidente per essere nuovi».

Forse preferirebbe averli entrambi, divisi come voi.

«Guardi, in ogni caso il nostro avversario è una cultura politica di destra. Perciò dico che l’alleanza più naturale è quella che si è costruita nei cinque anni in Consiglio regionale, ed è quella che stiamo cercando di ricucire. Non so se ci riusciremo, ma ci proveremo fino all’ultimo minuto».

Se invece Soru rimanesse in campo come candidato presidente, cosa gli direbbe?

«Mi dispiacerebbe molto. Gli direi solo buona fortuna. Anche se ha deciso di abbandonare il Pd e rinunciare alla sua storia, Renato è stato nostro presidente della Regione, segretario del Pd, europarlamentare. Ha dato ma anche ricevuto tanto dal partito. Mi dispiacerebbe davvero molto».

