comandano real putzu e ingegneri 

Settimana di sosta per Msp e Libertas Caam, i tornei riprendono nel prossimo weekend. Intanto si sono disputati due recuperi.

Bagarre nei due gironi

Dopo quattro giornate il Real Putzu guida a punteggio pieno il girone A dell’Over 55. Seguono Campagnola (dieci punti) e Sardachem (a quota nove). I detentori della I. R. Moniaflor, in affanno a metà classifica, sono reduci dal primo successo stagionale. Prima vittoria anche per l’Opes Team, che vince 3-0 nel recupero di mercoledì contro la Cooper Band.

Nel girone B, guidato dagli Ingegneri, non si è disputata la sfida di recupero del primo turno tra Maccioni Marmi (terza con nove punti, assieme all’Orione Selargius) e Deximu. C’è un duo in vetta nell’Over 58, formato da Il Club e Masnata Chimici, tallonato dal Sinnai Conad Superstore e dalla Mediterranea R. U. che riscatta il ko di una settimana fa e nel recupero di mercoledì si impone sulla Frama/Beko Service (1-0, rete di Atzeni). Rallenta la Di. Fer., avvicinata dalla De Amicis che ha agganciato al sesto posto la Myair Svapo (ko nello scontro diretto).

La leader

L’Over della Libertas Caam ha la sua nuova leader: il 2-0 sul Settimo 1967 (con reti di Siddi e Ibba) nel posticipo di qualche giorno fa lancia la Jupiter in vetta a dieci punti, inseguita da Medilav, Muppet e Bar Dessì a quota nove. Primo successo per l’Antiquariato Neri/Barracca Manna dopo due pareggi e una sconfitta. Kaproni in risalita.

Con il 2-1 sulla Muppet nel posticipo del quinto turno l’Is Cortes agguanta la Stella Rossa Villacidro in vetta nei Master. Rallentano invece le inseguitrici Kalagonis e Deximu. Rilancia le proprie ambizioni anche la Thermomax, che con la seconda vittoria stagionale si assesta a centro classifica.

C’è una coppia in testa anche negli Ultra: Pgs Audax e Colonial Fruits guidano dopo cinque giornate, restano in scia Nivea Karalis e Libertas Barumini. Prima affermazione per la Bmk La Fenice (2-1 sulla Zuddas Gomme G&G nel posticipo della settimana scorsa), che deve recuperare le gare con la Fly Divani (il 12 novembre) e con il Cagliari 2020 (il 19 novembre). Nei Senior infine la leadership dopo quattro giornate è della De Amicis (a punteggio pieno). Seguono El Carnicero (a nove) e, con otto punti, Deximu e Maracalagonis. Maresi rallentati sull’1-1 da Gli Incisivi nel posticipo di lunedì scorso.

