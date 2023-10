Comandano I quartieri e pgs audax 

Sono due le leader dell’Msp over 50: I Quartieri/De Amicis e Pgs Audax Frutti d’Oro guidano la classifica da imbattute dopo tre turni. Il girone A dell’Over 55 ha invece la sua (unica) capolista, gli Amatori Orione Selargius, mentre nel girone B la vetta appartiene al terzetto Masnata Chimici, Campagnola e Vigili del Fuoco.

Aggancio Audax

La doppietta di Lampis e il sigillo di Pinna valgono il successo (3-1) della Pgs Audax sugli Amatori 4 Mori e la conquista della vetta dell’Over 50. La leadership è però condivisa con I Quartieri/De Amicis che rallentano, fermati sullo 0-0 in casa del Real Putzu (terzo), col secondo pareggio stagionale. Dopo un inizio con l’handicap della sconfitta all’esordio, la matricola Okki Villanova guadagna la seconda posizione grazie alla seconda vittoria di fila ottenuta questa volta col minimo scarto (1-0) sul Decimo 2013, che incassa la prima sconfitta stagionale e rimane ferma a quattro punti agganciata dalla I. R. Ultimi/Moniaflor: la squadra rossoblù riscatta la sconfitta di una settimana fa e condanna l’Asd Nivea al terzo ko (3-1). A quota quattro sale pure la Mediterranea, al primo successo che arriva contro l’Accademia Sulcitana, piegata per 3-1.

Orione al comando

Il girone A dell’Over 55 ha la sua regina: gli Amatori Orione Selargius guidano a punteggio pieno, forti del 3-0 con cui i biancorossi si sono sbarazzati della Gianni Spada SI. TI., al primo stop dopo tre giornate. Fa clamore il ko della Maccioni Marmi, fermata dall’Asd Il Club sul 2-0. Ad agevolare la leadership solitaria dei selargini è anche il pareggio per 2-2 tra Cooper Band e Sardachem, che nel big match di giornata prendono un punto a testa e con sette condividono il secondo posto proprio con la matricola terribile Il Club. Continua la crisi profonda del Cral C.t.m., sconfitta dalla Domel/E. I. 83 con una quaterna che aggrava l’avvio shock degli arancioni, ancorati a quota zero punti a fondo classifica. Il successo dei militari vale invece l’aggancio alla Gianni Spada SI. TI. e alla Tielle/PLS (che ha riposato) a quota quattro. Stessi punti anche per i Resti Umani/Zaza Kospi S.r.l., che superano a domicilio il Poggio dei Pini/Pizzeria La Torre (3-2), ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Muovono la classifica invece gli Amatori La Palma vincendo 3-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana. Primo punto anche per gli Ingegneri contro la Di. Fer. (0-0).

Trio di testa

Nel girone B sono tre le squadre a punteggio pieno. Masnata Chimici (2-1 sul Fileferru), Campagnola/140 Gr. Spaghetteria (2-0 sulla Frama/Beko Service) e Vigili del Fuoco (1-0 sul Cagliari 2007/Bar Gaviano, nell’anticipo di venerdì) guidano la classifica con tre lunghezze di vantaggio sul Sinnai Conad, che con la vittoria (la seconda consecutiva) sulla Cigiemme/Simius Group per 2-0 rappresenta la vera sorpresa di questo avvio di stagione. A quota sei salgono anche gli Amatori Cagliari/La Vernice, che condannano al secondo ko il Nuraghe/Evolvere (4-1), mentre la De Amicis non va oltre lo 0-0 contro l’Avis Assemini e consente l’aggancio a quota quattro punti della Car-Refinish che di misura prevale sull’Ellas, alla seconda sconfitta in stagione. Ha riposato la Polisportiva Sestu, che da vicecampione in carica si ritrova ancora ultima con zero punti: il prossimo turno (in casa contro l’Ellas) potrebbe essere quello più favorevole per la prima gioia stagionale dei sestesi.

