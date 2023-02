Comandano Elmas, San Sperate e Gonnosfanadiga 

Nessuna sorpresa nell'ultimo turno del campionato Open Maschile di basket Msp. Il girone “Gold” vede tre squadre in vetta, tutte a quota 6 punti: sono Elmas, San Sperate e Gonnosfanadiga. Alle loro spalle, a quota 4, seguono altre tre compagini, vale a dire Iglesias, Panda e Basket Quartu. Ancora senza vittorie gli Old Foxies di Fluminiminaggiore, che però hanno disputato soltanto due gare nella seconda fase. Una sola squadra, invece, al comando del girone “Silver”: è la Mistral Capoterra che ha collezionato ben 4 vittorie nelle prime 4 partite della nuova fase. Il quintetto allenato da Simone Floris deve però guardarsi alle spalle dal Condor Monserrato, anch'esso imbattuto e vittorioso ieri, contro la Ellebi Aurora Cagliari, per 76-55, grazie ai 24 punti di Andrea Pau e i 20 di Salvatore Melis. Le classifiche. Girone “Gold”: Elmas (4), San Sperate (4) e Gonnosfanadiga (5) 6 punti; Iglesias (3), Panda (3) e Basket Quartu (2) 4; Basket Decimo (3), Villaputzu (4), San Gavino (4), Sinnai (4) 2; Fluminimaggiore (2) 0. Girone “Silver”: Mistral (4) 8 punti; Condor (3) 6; Villacidro (2), Il Gabbiano (4), Old Dolia (3) 4; Isili (2), Ghilarza (3), Ellebi Aurora (4) 2; Virtus Guspini (2), Sulcispes (2) e Ferrini (3) 0. (tra parentesi le gare disputate). (g.pa.)

