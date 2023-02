Comanda sempre Fabio Cocco 

Al secondo posto Cabeccia. Classe 1987, laureato in scienze motorie, vanta esperienze in Serie B. Nella stagione 2010/2011 ha indossato la maglia del Crotone. Poi tanti campionati in Serie C con Spal, Torres, Reggiana, Venezia e Savona. «Essendo un giudizio da parte degli allenatori, quindi addetti ai lavori, non può che far piacere». Le statistiche dicono che per un difensore non è semplice emergere in queste classifiche. Invece Cabeccia è riuscito a mettersi in evidenza. È un punto di forza del Latte Dolce, coi quali gioca da sei stagioni. «Mi trovo benissimo. Alcuni anni fa ho fatto una scelta di vita, rientrare a casa dopo un girovagare nella Penisola. Mi sono messo a disposizione della società. Sono il più maturo in un organico composto da tanti giovani, in gran parte sassaresi e cresciuti nel florido vivaio locale».

La Nuorese naviga sul fondo della classifica ma le prestazioni di Cocco non sono mai in discussione. «Non è facile esprimersi sempre al massimo», esordisce il giocatore, «sto cercando di fare del mio meglio per aiutare la squadra. La vittoria di sabato scorso contro il Carbonia ha riscattato la sconfitta subita con l’Arbus e ci permette di sperare almeno nei playout, che distano 5 punti. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, oggi saremmo retrocessi. Però affrontando le prossime gare con l’atteggiamento giusto potremo dire la nostra. I punti in palio sono ancora tanti. Il nostro valore aggiunto sono i giovani, di qualità, la società dovrà tenerli stretti anche in ottica futura».

È sempre Fabio Cocco, capitano della Nuorese, il leader della classifica dei migliori nel campionato di Eccellenza, torneo arrivato alla decima giornata di ritorno. Il giocatore barbaricino ha collezionato sinora 25 voti assegnati dai tecnici delle formazioni avversarie. Dietro, con 21 punti, c’è l’esperto difensore Marco Cabeccia del Latte Dolce, e sul gradino più basso del podio ha preso posto l’attaccante Mauro Ragatzu del Sant’Elena con 19 preferenze.

In difficoltà

Ex della Serie B

Il Latte Dolce è in lotta per il successo finale. «Non siamo partiti con l’obiettivo di vincere ma ora che siamo lì ce la giocheremo». Ha anche il vizio del gol: in questa stagione ne ha realizzati otto tra Campionato e Coppa e punta alla doppia cifra. «Ci tengo particolarmente», conferma Cabeccia, che ringrazia i familiari per il supporto, in particolare la moglie Jaklin e il figlio Mattia di 11 anni.

Sul podio

Terza posizione per Mauro Ragatzu, classe 1982, bomber del Sant’Elena e tante presenze nei professionisti. «Il voto degli allenatori fa davvero piacere», dice, «anche se non sono soddisfatto al cento per cento delle mie prestazioni. Qualche errorino l’ho commesso. Comunque ho realizzato 16 reti sul campo, considerando quella col San Teodoro cancellata con la sconfitta a tavolino». Il Sant’Elena è in zona playout. «Neanche io so cosa stia succedendo. Non raccogliamo ciò che seminiamo e al primo errore subentra l’angoscia. C’è anche il problema legato al campo, che non ci aiuta. Non ci siamo mai sentiti veramente a casa. In ogni caso ci sono i presupposti per risollevarci».

