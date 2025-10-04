Comanda Russell: pole nella notte di Marina Bay 

Singapore. Sorprendendo chi si aspettava un duello tra le McLaren e Max Verstappen, la pole del GP di Singapore se la sono presa George Russell e la Mercedes. Ma oggi alle 14 (diretta Sky Sport), con l'olandese della Red Bull al suo fianco, l'inglese non potrà stare tranquillo. In seconda fila partirà il leader del Mondiale Oscar Piastri, affiancato da Kimi Antonelli con la seconda Mercedes. Il bolognese divide le due McLaren, perché in terza ecco Lando Norris, appaiato alla Ferrari di Lewis Hamilton, con il compagno di scuderia Charles Leclerc settimo.

«È fantastico partire dalla pole», la settima in carriera, ha gioito Russell, che con il tempo di 1'29”158 ha preceduto di quasi due decimi Verstappen e infranto il record di Marina Bay, nonostante un venerdì opaco («ma sapevo che la macchina ha del potenziale»). Russell aveva ottenuto la prima pole di quest'anno in Canada, a giugno, gara che poi aveva vinto. Isack Hadjar (RB), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin) hanno completato la top 10.

Rosse in difficoltà

Verstappen, vincitore degli ultimi due gran premi, puntava a partire ancora più avanti per alimentare la sua fame di rimonta nella classifica piloti. Al termine delle qualifiche si é lamentato sostenendo di essere stato ostacolato da Norris nel suo ultimo giro lanciato. Il suo ingegnere, Gianpiero Lambiase, gli ha detto alla radio: "Puoi ringraziare il tuo amico per questo" e lui ha ribattuto minaccioso: «Me lo ricorderò». In conferenza stampa é parso più calmo: "Cose che succedono»Sesta e settima in griglia, per le Ferrari si prospetta un altro GP da spettatrici delle sfide altrui. «Weekend di m...», si é fatto scappare Leclerc nel team radio. «La FP1 è andata bene, eravamo abbastanza veloci. Poi abbiamo dovuto fare delle modifiche forzate sulla macchina», ha spiegato a Sky. «Quando la Mercedes, che di solito fatica in piste come queste, va in pole, non abbiamo scuse: dobbiamo fare meglio. Non so più cosa dire, ce l'ho messa tutta, ma la macchina era davvero difficile da guidare».

