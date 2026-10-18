comanda l’Okky villanova 

Il successo di misura sulla Frama/Beko Service (rete di Peloso) vale il primato negli Over 58 per l’Okky Villanova. Gli Amatori Orione Selargius frenano invece la corsa della Mediterranea R.U.: la sfida di cartello del terzo turno termina 1-1 grazie alle reti di Pusceddu per i selargini e Atzeni per i cagliaritani.

Il solito Lobina regala il primo sorriso alla Sardachem contro la SI.TI. Carbonia, al primo ko dopo due pareggi. I cagliaritani agguantano il secondo posto a sette punti, gli stessi del Cagliari 2007 (3-2 sulla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83). Termina a reti bianche tra Amatori Elmas 2024 e Global Service, che conquista il primo punto.

Si chiude in parità (1-1) anche la sfida d’alta classifica tra Di. Fer. e Poggio dei Pini/Sotto La Torre (in gol con Cardia). Con lo stesso risultato impattano Il Club (non basta la rete di Collu) e l’Associazione Ingegneri, ancora alla ricerca del primo successo dopo due pari.

All’inseguimento

Sono sei i pareggi di questa terza giornata: un punto per Opes Team e Mulinu Becciu (1-1) e Amatori Calcio Sestu e Myair Svapo (0-0). Prima vittoria col botto per la Masnata Chimici, che infligge un rotondo 8-0 all’Orange Racing Club, sempre inchiodato a quota zero. Sono tre le reti con cui il Cral Ctm regola l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana, conquista il primo successo e sale a quota 4 in classifica.Gli Amatori La Palma del patron Antonello Masala impongono il primo stop alla De Amicis di Sandro Cocco: una rete di Pibiri decide il match, con annesso sorpasso in classifica, e lancia i biancocelesti a sette punti in una seconda posizione affollata da ben cinque squadre.

Primato

Il Deximu mantiene la vetta dell’Over 55 nonostante l’1-1 con la Campagnola/Edil Primus. La rete di Balloi non è bastata ai verdearancio per superare i detentori del titolo, ancora senza vittorie dopo tre turni. Dopo un avvio stentato la Maccioni Marmi ne fa sette al Nuraghe/Evolvere (quaterna di Gherazzu e reti di Mameli, Monterastelli e Brughitta) e balza al secondo posto superando il Real Putzu, che impatta (2-2) con la TL 1987 nonostante la doppietta di Fochi. A quota sei c’è anche la Cooper Band/New Barcavela (3-0 all’Eosol/Car-Refinish). Primo successo per la Lewis Rooms (1-0 sugli Ultimi/I. R. Moniaflor). Ha riposato lo Sporting Amatori Calcio.

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